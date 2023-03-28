https://sputnikarabic.ae/20230328/إعلام-غربي-أوكرانيا-تشكل-العامل-الحاسم-في-صراع-الهيمنة-الصيني-الأمريكي-1075256617.html

إعلام غربي: أوكرانيا تشكل "العامل الحاسم" في صراع الهيمنة الصيني الأمريكي

إعلام غربي: أوكرانيا تشكل "العامل الحاسم" في صراع الهيمنة الصيني الأمريكي

تتسابق الصين والولايات المتحدة لبناء كتل قوتهما العالمية، وكلاهما يستخدم نفس نقطة الضغط ألا وهي النزاع في أوكرانيا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T19:58+0000

2023-03-28T19:58+0000

2023-03-28T19:58+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075118771_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_44456011b92b716a543c0dd9aca382e1.jpg

ففي الأسبوع الماضي، أمضى الزعيم الصيني شي جين بينغ ثلاثة أيام في روسيا، عزز شراكته "بلا حدود" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن قمته الثانية "للديمقراطية" بهدف حشد قادة العالم حول مبادئ الحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان حيث أراد إيصال رسالة مفادها أن العالم يحتاج إلى الاتحاد ضد الصين وروسيا، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" اليوم الثلاثاء.ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأ الأوروبيون في إيلاء المزيد من الاهتمام لرسالة بايدن حول مخاطر الاعتماد على "الديكتاتوريات" على حد زعمه.وفي الوقت نفسه تقاوم الصين بتقوية العلاقات مع روسيا، وتقدم خطة سلام لأوكرانيا.وبعد أن عممت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية بين الحلفاء بأن الصين تفكر في إرسال أسلحة إلى روسيا للقتال في أوكرانيا، حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا فعلت الصين ذلك، في حين وصفها منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل "خطا أحمر".ولا يزال الكثيرون في أوروبا مترددين في تقليص العلاقات مع الصين، لا سيما في المجال التجاري.وحسب بوليتيكو، لا يزال المسؤولون الأوروبيون يحاولون إبعاد الصين عن روسيا، خلال الأسبوعين المقبلين، يزور ماكرون وفون دير لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الصين في رحلات منفصلة لمنع شراكة كاملة بين بكين وموسكو.لكن توطيد التحالفات مع دول في مناطق خارج أوروبا أثبت أنه بنفس الصعوبة، إن لم يكن أكثر من ذلك.ففي حين صوتت 27 دولة أفريقية لصالح قرار للأمم المتحدة في مارس/ آذار 2022 ضد العملية العسكرية الروسية، امتنعت 16 دولة أخرى - بما في ذلك جنوب إفريقيا - عن التصويت بينما صوتت إريتريا ضده.وفيما يتعلق بأوكرانيا، تحاول بكين إظهار جانبها الأكثر ودية لكل من روسيا والغرب.حيث أسفرت زيارة شي إلى بوتين عن العديد من صفقات "التعاون الاستراتيجي" التي تضمنت زيادة مبيعات الغاز الروسي إلى بكين بالإضافة إلى اتفاقيات لتوسيع خطوط النقل عبر الحدود من خلال بناء جسور وطرق جديدة.كما استضافت الصين المنتدى الدولي الخاص بها حول الديمقراطية الأسبوع الماضي ، بحضور 300 مشارك من 100 دولة. ناقشت المجموعة "الأشكال المتنوعة للديمقراطية ، وانتقاد الروايات الأحادية والهيمنة حول هذا الموضوع"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.وذكرت بوليتيكو أنه "بقدر ما تريد بكين إبقاء الممرات التجارية مفتوحة مع أوروبا، فإنها تزداد أيضًا عدوانية تجاه الشركاء التجاريين الذين ينقلبون ضدها.وختمت بوليتيكو: "تبرز الثقة الضمنية في هذا النهج حقيقة أنه على الرغم من الحرب وخطاب "الفصل"، فإن القوة الاقتصادية للصين تعني أن كلاً من الولايات المتحدة وبقية العالم الغربي لا يزالان بحاجة إلى إيجاد طريقة لموازنة مخاوفهم بشأن قوة بكين المتنامية".

https://sputnikarabic.ae/20230328/محمد-بن-سلمان-يعرب-للرئيس-الصيني-عن-تقدير-بلاده-لمبادرة-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1075221317.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/الصين-تأسف-لعدم-اعتماد-مجلس-الأمن-الدولي-قرار-التحقيق-حول-تفجير-التيار-الشمالي-1075220223.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/البنتاغون-الصين-لم-تبد-اهتماما-في-بدء-حوار-مع-أمريكا-حول-موضوع-الأسلحة-النووية--1075246034.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية