https://sputnikarabic.ae/20230328/إعلام-غربي-ينشر-خصائص-فخر-القذائف-الأمريكية-الذكية-التي-دمرها-الجيش-الروسي-1075249780.html
إعلام غربي ينشر خصائص "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسي
إعلام غربي ينشر خصائص "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسي
تعتبر القذيفة الموجهة ذات القطر الصغير "GLSDB" سلاحا بعيد المدى، دقيق التوجيه، تم تطويره بواسطة شركة "ساب" السويدية بالتعاون مع "بوينغ" لتلبية احتياجات القوات... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:40+0000
2023-03-28T15:40+0000
2023-03-28T15:43+0000
رصد عسكري
روسيا
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تجمع "GLSDB" بين قدرات سلاح "إس دي بي أي" المطلق جوًا ومحرك الصاروخ الأرضي "إم 26"، حسبما ذكره موقع "آرمي تيكنولوجي" يوم الاثنين.يحتوي نظام الصواريخ على جرابين صاروخيين يمكنهما تحميل ما يصل إلى ستة صواريخ.كما أن لديها القدرة على قمع الدروع الخفيفة والثقيلة، والأهداف الموجودة خلف الخطوط، وكذلك الأهداف التي يصعب الوصول إليها.بنية السلاحويبلغ طول القذيفة 154 بوصة وقطرها 9.5 بوصة وتزن حوالي 600 رطل، ولديها القدرة على تجنب العوائق، وخرق الملاجئ، واختراق التجمعات العكسية.التوجيهيوفر نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بيانات التوجيه والملاحة والموقع للقنبلة.وتتكون مجموعة علبة الرؤوس الحربية من مواد ألياف الكربون وتتكامل مع مقدمة فولاذية مخروطية الشكل.ويستخدم السلاح نظام أمان إلكتروني متكامل أو نظام فتيل ذراع "ESAF" مع إعدادين للوظائف، التأثير والتأخير، لتوفير اختراق عميق أو قرب دقيق لارتفاع الانفجار.يمكن أن يصل مدى GLSDB إلى 150 كم، ولديها القدرة على ضرب الأهداف المتحركة في جميع الظروف الجوية أثناء النهار والليل، مع أضرار جانبية منخفضة.
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رصد عسكري, روسيا
إعلام غربي ينشر خصائص "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسي
15:40 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
تعتبر القذيفة الموجهة ذات القطر الصغير "GLSDB" سلاحا بعيد المدى، دقيق التوجيه، تم تطويره بواسطة شركة "ساب" السويدية بالتعاون مع "بوينغ" لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأمريكية.
تجمع "GLSDB" بين قدرات سلاح "إس دي بي أي" المطلق جوًا ومحرك الصاروخ الأرضي "إم 26"، حسبما ذكره موقع "آرمي تيكنولوجي
" يوم الاثنين.
تم تصميم "GLSDB" للإطلاق من نظم المدفعية البرية، وهي توفر للقوات البرية القدرة على الاشتباك مع مجموعة من الأهداف في بيئات التشغيل المعقدة.
يحتوي نظام الصواريخ على جرابين صاروخيين يمكنهما تحميل ما يصل إلى ستة صواريخ.
وتوفر "GLSDB" قوة تدميرية عالية ومدى أكبر وقدرة عالية على المناورة.
كما أن لديها القدرة على قمع الدروع الخفيفة والثقيلة، والأهداف الموجودة خلف الخطوط، وكذلك الأهداف التي يصعب الوصول إليها.
بنية السلاح
ويبلغ طول القذيفة 154 بوصة وقطرها 9.5 بوصة وتزن حوالي 600 رطل، ولديها القدرة على تجنب العوائق، وخرق الملاجئ، واختراق التجمعات العكسية.
ويمكن إطلاق القنبلة من مواقع إطلاق الصواريخ المخفية أو المحمية لتجنب اكتشافها من قبل قوات العدو، والاشتباك مع الأهداف بزاوية 360 درجة.
التوجيه
يوفر نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بيانات التوجيه والملاحة والموقع للقنبلة.
تم تجهيز GLSDB برأس حربي منخفض للغاية من ألياف الكربون مع حشوة متفجرة بوزن 57.6 كغ غير حساسة معتمدة من الذخيرة.
وتتكون مجموعة علبة الرؤوس الحربية من مواد ألياف الكربون وتتكامل مع مقدمة فولاذية مخروطية الشكل.
ويستخدم السلاح نظام أمان إلكتروني متكامل أو نظام فتيل ذراع "ESAF" مع إعدادين للوظائف، التأثير والتأخير، لتوفير اختراق عميق أو قرب دقيق لارتفاع الانفجار.
يمكن أن يصل مدى GLSDB إلى 150 كم، ولديها القدرة على ضرب الأهداف
المتحركة في جميع الظروف الجوية أثناء النهار والليل، مع أضرار جانبية منخفضة.