عربي
https://sputnikarabic.ae/20230328/إعلام-غربي-ينشر-خصائص-فخر-القذائف-الأمريكية-الذكية-التي-دمرها-الجيش-الروسي-1075249780.html
إعلام غربي ينشر خصائص "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسي
إعلام غربي ينشر خصائص "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسي
تعتبر القذيفة الموجهة ذات القطر الصغير "GLSDB" سلاحا بعيد المدى، دقيق التوجيه، تم تطويره بواسطة شركة "ساب" السويدية بالتعاون مع "بوينغ" لتلبية احتياجات القوات... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:40+0000
2023-03-28T15:43+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
تجمع "GLSDB" بين قدرات سلاح "إس دي بي أي" المطلق جوًا ومحرك الصاروخ الأرضي "إم 26"، حسبما ذكره موقع "آرمي تيكنولوجي" يوم الاثنين.يحتوي نظام الصواريخ على جرابين صاروخيين يمكنهما تحميل ما يصل إلى ستة صواريخ.كما أن لديها القدرة على قمع الدروع الخفيفة والثقيلة، والأهداف الموجودة خلف الخطوط، وكذلك الأهداف التي يصعب الوصول إليها.بنية السلاحويبلغ طول القذيفة 154 بوصة وقطرها 9.5 بوصة وتزن حوالي 600 رطل، ولديها القدرة على تجنب العوائق، وخرق الملاجئ، واختراق التجمعات العكسية.التوجيهيوفر نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بيانات التوجيه والملاحة والموقع للقنبلة.وتتكون مجموعة علبة الرؤوس الحربية من مواد ألياف الكربون وتتكامل مع مقدمة فولاذية مخروطية الشكل.ويستخدم السلاح نظام أمان إلكتروني متكامل أو نظام فتيل ذراع "ESAF" مع إعدادين للوظائف، التأثير والتأخير، لتوفير اختراق عميق أو قرب دقيق لارتفاع الانفجار.يمكن أن يصل مدى GLSDB إلى 150 كم، ولديها القدرة على ضرب الأهداف المتحركة في جميع الظروف الجوية أثناء النهار والليل، مع أضرار جانبية منخفضة.
https://sputnikarabic.ae/20230328/لأول-مرة-القوات-الروسية-تسقط-قنبلة-ذكية-أمريكية-الصنع-في-أوكرانيا-1075238595.html
https://sputnikarabic.ae/20230328/أمريكا-روسيا-ترفض-طلبا-من-واشنطن-لتبادل-المعلومات-في-إطار-اتفاقية-ستارت--1075244059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

إعلام غربي ينشر خصائص "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسي

15:40 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 28.03.2023)
© Sputnik . Sergey Stepanov / صواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov /
تابعنا عبرTelegram
تعتبر القذيفة الموجهة ذات القطر الصغير "GLSDB" سلاحا بعيد المدى، دقيق التوجيه، تم تطويره بواسطة شركة "ساب" السويدية بالتعاون مع "بوينغ" لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأمريكية.
تجمع "GLSDB" بين قدرات سلاح "إس دي بي أي" المطلق جوًا ومحرك الصاروخ الأرضي "إم 26"، حسبما ذكره موقع "آرمي تيكنولوجي" يوم الاثنين.

تم تصميم "GLSDB" للإطلاق من نظم المدفعية البرية، وهي توفر للقوات البرية القدرة على الاشتباك مع مجموعة من الأهداف في بيئات التشغيل المعقدة.

يحتوي نظام الصواريخ على جرابين صاروخيين يمكنهما تحميل ما يصل إلى ستة صواريخ.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أول قذيفة أمريكية "ذكية" بعيدة المدى في أوكرانيا
12:13 GMT

وتوفر "GLSDB" قوة تدميرية عالية ومدى أكبر وقدرة عالية على المناورة.

كما أن لديها القدرة على قمع الدروع الخفيفة والثقيلة، والأهداف الموجودة خلف الخطوط، وكذلك الأهداف التي يصعب الوصول إليها.

بنية السلاح

ويبلغ طول القذيفة 154 بوصة وقطرها 9.5 بوصة وتزن حوالي 600 رطل، ولديها القدرة على تجنب العوائق، وخرق الملاجئ، واختراق التجمعات العكسية.
ويمكن إطلاق القنبلة من مواقع إطلاق الصواريخ المخفية أو المحمية لتجنب اكتشافها من قبل قوات العدو، والاشتباك مع الأهداف بزاوية 360 درجة.

التوجيه

يوفر نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بيانات التوجيه والملاحة والموقع للقنبلة.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
أمريكا: روسيا ترفض طلبا من واشنطن لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت"
14:17 GMT

تم تجهيز GLSDB برأس حربي منخفض للغاية من ألياف الكربون مع حشوة متفجرة بوزن 57.6 كغ غير حساسة معتمدة من الذخيرة.

وتتكون مجموعة علبة الرؤوس الحربية من مواد ألياف الكربون وتتكامل مع مقدمة فولاذية مخروطية الشكل.
ويستخدم السلاح نظام أمان إلكتروني متكامل أو نظام فتيل ذراع "ESAF" مع إعدادين للوظائف، التأثير والتأخير، لتوفير اختراق عميق أو قرب دقيق لارتفاع الانفجار.
يمكن أن يصل مدى GLSDB إلى 150 كم، ولديها القدرة على ضرب الأهداف المتحركة في جميع الظروف الجوية أثناء النهار والليل، مع أضرار جانبية منخفضة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала