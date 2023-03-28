https://sputnikarabic.ae/20230328/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-في-أحد-مراكز-الهجرة-بالمكسيك-إلى-39-1075241181.html
ارتفاع حصيلة قتلى حريق في أحد مراكز الهجرة بالمكسيك إلى 39
ارتفاع حصيلة قتلى حريق في أحد مراكز الهجرة بالمكسيك إلى 39
أعلنت السلطات المكسيكية المختصة أن ضحايا الحريق الذي شب في أحد مراكز الهجرة بالبلاد قد وصل إلى 39 شخصا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لدائرة خدمات الهجرة المكسيكية فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بحريق في مركز للهجرة في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة، إلى 39، مع إصابة 29 آخرين.وتابعت في بيان على تويتر: "تأسف دائرة الهجرة المكسيكية لمقتل 39 مهاجرا أجنبيا"، مشيرا إلى أن المركز يضم 68 رجلا من أمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفا أن 29 شخصا أصيبوا في الحريق ونقلوا إلى 4 مستشفيات.يشار إلى أنه في يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد من أجل معالجة التدفق الهائل للمهاجرين على مدى العامين الماضيين، بعد زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.طالع أيضا: الرئيس المكسيكي يدعو الكونغرس الأمريكي إلى حماية ملايين المهاجرين من بلاده في الولايات المتحدة
https://sputnikarabic.ae/20221011/تظاهر-مئات-المهاجرين-غير-النظاميين-ضد-إجراءات-الترحيل-جنوب-المكسيك-1068868123.html
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ارتفاع حصيلة قتلى حريق في أحد مراكز الهجرة بالمكسيك إلى 39
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أعلنت السلطات المكسيكية المختصة أن ضحايا الحريق الذي شب في أحد مراكز الهجرة بالبلاد قد وصل إلى 39 شخصا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لدائرة خدمات الهجرة المكسيكية فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بحريق في مركز للهجرة في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة، إلى 39، مع إصابة 29 آخرين
.
11 أكتوبر 2022, 04:31 GMT
وتابعت في بيان على تويتر: "تأسف دائرة الهجرة المكسيكية لمقتل 39 مهاجرا
أجنبيا"، مشيرا إلى أن المركز يضم 68 رجلا من أمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفا أن 29 شخصا أصيبوا في الحريق ونقلوا إلى 4 مستشفيات.
ووفقا لوسائل إعلام مكسيكية فإن الحريق بدأ في مركز احتجاز للمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أن المهاجرين أشعلوا النار بأنفسهم أثناء محاولتهم الفرار.
يشار إلى أنه في يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد من أجل معالجة التدفق الهائل للمهاجرين على مدى العامين الماضيين، بعد زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.