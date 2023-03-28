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ارتفاع حصيلة قتلى حريق في أحد مراكز الهجرة بالمكسيك إلى 39
ارتفاع حصيلة قتلى حريق في أحد مراكز الهجرة بالمكسيك إلى 39
أعلنت السلطات المكسيكية المختصة أن ضحايا الحريق الذي شب في أحد مراكز الهجرة بالبلاد قد وصل إلى 39 شخصا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:22+0000
2023-03-28T13:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لدائرة خدمات الهجرة المكسيكية فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بحريق في مركز للهجرة في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة، إلى 39، مع إصابة 29 آخرين.وتابعت في بيان على تويتر: "تأسف دائرة الهجرة المكسيكية لمقتل 39 مهاجرا أجنبيا"، مشيرا إلى أن المركز يضم 68 رجلا من أمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفا أن 29 شخصا أصيبوا في الحريق ونقلوا إلى 4 مستشفيات.يشار إلى أنه في يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد من أجل معالجة التدفق الهائل للمهاجرين على مدى العامين الماضيين، بعد زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.طالع أيضا: الرئيس المكسيكي يدعو الكونغرس الأمريكي إلى حماية ملايين المهاجرين من بلاده في الولايات المتحدة
https://sputnikarabic.ae/20221011/تظاهر-مئات-المهاجرين-غير-النظاميين-ضد-إجراءات-الترحيل-جنوب-المكسيك-1068868123.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, المكسيك
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, المكسيك

ارتفاع حصيلة قتلى حريق في أحد مراكز الهجرة بالمكسيك إلى 39

13:22 GMT 28.03.2023
© AP Photo / Oliver de Ros / قافلة من المهاجرين على حدود المكسيك و غواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين على حدود المكسيك و غواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Oliver de Ros /
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أعلنت السلطات المكسيكية المختصة أن ضحايا الحريق الذي شب في أحد مراكز الهجرة بالبلاد قد وصل إلى 39 شخصا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لدائرة خدمات الهجرة المكسيكية فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بحريق في مركز للهجرة في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة، إلى 39، مع إصابة 29 آخرين.
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
تظاهر مئات المهاجرين غير النظاميين ضد إجراءات الترحيل جنوب المكسيك
11 أكتوبر 2022, 04:31 GMT
وتابعت في بيان على تويتر: "تأسف دائرة الهجرة المكسيكية لمقتل 39 مهاجرا أجنبيا"، مشيرا إلى أن المركز يضم 68 رجلا من أمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفا أن 29 شخصا أصيبوا في الحريق ونقلوا إلى 4 مستشفيات.

ووفقا لوسائل إعلام مكسيكية فإن الحريق بدأ في مركز احتجاز للمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أن المهاجرين أشعلوا النار بأنفسهم أثناء محاولتهم الفرار.

يشار إلى أنه في يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد من أجل معالجة التدفق الهائل للمهاجرين على مدى العامين الماضيين، بعد زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
طالع أيضا: الرئيس المكسيكي يدعو الكونغرس الأمريكي إلى حماية ملايين المهاجرين من بلاده في الولايات المتحدة
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