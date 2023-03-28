عربي
https://sputnikarabic.ae/20230328/الأتراك-يتهافتون-على-شراء-نوع-من-الطيور-لارتباطها-بكشف-الزلازل-1075254523.html
الأتراك يتهافتون على شراء نوع من الطيور لارتباطها "بكشف الزلازل"
الأتراك يتهافتون على شراء نوع من الطيور لارتباطها "بكشف الزلازل"
خلفت الكوارث الزلزالية الأخيرة في تركيا وسوريا العديد من الضحايا في الأرواح والأضرار في الممتلكات وكان لها عواقب مدمرة على حياة المواطنين على جميع الأصعدة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T18:47+0000
2023-03-28T18:47+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/13/1050197010_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0b1c1ab2a95d93c7a5268a53a4d39ddd.jpg
صاحبت هذه الكوارث العديد من الشائعات والمعتقدات الصحيح منها والمغلوط.وزاد الطلب على الببغاوات في متاجر الحيوانات الأليفة في تركيا عقب الزلزال بشكل ملحوظ.أفادت بوابة "يني أتيك" التركية الإخبارية عن الاهتمام غير المسبوق لمواطني البلاد بالطيور الغريبة.وكان السبب هو المعلومات التي تفيد بأن الببغاوات يمكن أن تتوقع الهزات المحتملة وتبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي قبيل حدوثها مباشرة.ويشهد أصحاب المتاجر المتخصصة بالفعل زيادة في مبيعات الطيور الأليفة تقدر بعشرة أضعاف، حسب البوابة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/السلطات-التركية-الزلزال-ألحق-خسائر-بالصناعة-تقدر-بـ-9-مليارات-دولار-1075169018.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/13/1050197010_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1dd23c6c3bbef58c4d24e9c9d6fa6a60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, زلزال
أخبار تركيا اليوم, زلزال

الأتراك يتهافتون على شراء نوع من الطيور لارتباطها "بكشف الزلازل"

18:47 GMT 28.03.2023
© Photo / pixabay/Hansببغاء في الطبيعة
ببغاء في الطبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / pixabay/Hans
تابعنا عبرTelegram
خلفت الكوارث الزلزالية الأخيرة في تركيا وسوريا العديد من الضحايا في الأرواح والأضرار في الممتلكات وكان لها عواقب مدمرة على حياة المواطنين على جميع الأصعدة.
صاحبت هذه الكوارث العديد من الشائعات والمعتقدات الصحيح منها والمغلوط.
وزاد الطلب على الببغاوات في متاجر الحيوانات الأليفة في تركيا عقب الزلزال بشكل ملحوظ.
أفادت بوابة "يني أتيك" التركية الإخبارية عن الاهتمام غير المسبوق لمواطني البلاد بالطيور الغريبة.
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار
26 مارس, 20:01 GMT
وكان السبب هو المعلومات التي تفيد بأن الببغاوات يمكن أن تتوقع الهزات المحتملة وتبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي قبيل حدوثها مباشرة.
ويشهد أصحاب المتاجر المتخصصة بالفعل زيادة في مبيعات الطيور الأليفة تقدر بعشرة أضعاف، حسب البوابة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала