https://sputnikarabic.ae/20230328/الأتراك-يتهافتون-على-شراء-نوع-من-الطيور-لارتباطها-بكشف-الزلازل-1075254523.html
الأتراك يتهافتون على شراء نوع من الطيور لارتباطها "بكشف الزلازل"
الأتراك يتهافتون على شراء نوع من الطيور لارتباطها "بكشف الزلازل"
خلفت الكوارث الزلزالية الأخيرة في تركيا وسوريا العديد من الضحايا في الأرواح والأضرار في الممتلكات وكان لها عواقب مدمرة على حياة المواطنين على جميع الأصعدة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T18:47+0000
2023-03-28T18:47+0000
2023-03-28T18:47+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
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صاحبت هذه الكوارث العديد من الشائعات والمعتقدات الصحيح منها والمغلوط.وزاد الطلب على الببغاوات في متاجر الحيوانات الأليفة في تركيا عقب الزلزال بشكل ملحوظ.أفادت بوابة "يني أتيك" التركية الإخبارية عن الاهتمام غير المسبوق لمواطني البلاد بالطيور الغريبة.وكان السبب هو المعلومات التي تفيد بأن الببغاوات يمكن أن تتوقع الهزات المحتملة وتبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي قبيل حدوثها مباشرة.ويشهد أصحاب المتاجر المتخصصة بالفعل زيادة في مبيعات الطيور الأليفة تقدر بعشرة أضعاف، حسب البوابة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/السلطات-التركية-الزلزال-ألحق-خسائر-بالصناعة-تقدر-بـ-9-مليارات-دولار-1075169018.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال
الأتراك يتهافتون على شراء نوع من الطيور لارتباطها "بكشف الزلازل"
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خلفت الكوارث الزلزالية الأخيرة في تركيا وسوريا العديد من الضحايا في الأرواح والأضرار في الممتلكات وكان لها عواقب مدمرة على حياة المواطنين على جميع الأصعدة.
صاحبت هذه الكوارث العديد من الشائعات والمعتقدات الصحيح منها والمغلوط.
وزاد الطلب على الببغاوات في متاجر الحيوانات الأليفة في تركيا عقب الزلزال بشكل ملحوظ.
أفادت بوابة "يني أتيك
" التركية الإخبارية عن الاهتمام غير المسبوق لمواطني البلاد بالطيور الغريبة.
وكان السبب هو المعلومات التي تفيد بأن الببغاوات يمكن أن تتوقع الهزات
المحتملة وتبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي قبيل حدوثها مباشرة.
ويشهد أصحاب المتاجر المتخصصة بالفعل زيادة في مبيعات الطيور الأليفة تقدر بعشرة أضعاف، حسب البوابة.