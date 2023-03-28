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https://sputnikarabic.ae/20230328/الأردن-سنزود-لبنان-بـ-100-ميغاواط-من-الكهرباء-بمجرد-حصوله-على-موافقة-البنك-الدولي-1075239963.html
الأردن: سنزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء بمجرد حصوله على موافقة البنك الدولي
الأردن: سنزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء بمجرد حصوله على موافقة البنك الدولي
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده ستزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا، فور أخذ بيروت جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T12:46+0000
2023-03-28T12:46+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.وقال الصفدي: "سيستمر الأردن بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز أزمته"، مضيفا أن المملكة سوف تزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا فور حصول بيروت على جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي.ومطلع العام الماضي، وقّع لبنان مع الأردن على اتفاقين لتزويده بالكهرباء عبر الأراضي السورية، في ظل تفاقم أزمة الطاقة في البلاد، على خلفية شح الوقود الناجم عن الانهيار المالي.وتعهد البنك الدولي بتمويل الاتفاقين شريطة إجراء لبنان إصلاحات عدة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان.وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال المؤتمر الصحفي: "الضغوطات تستوجب تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر مع لبنان".وشدد على وقوف الأردن مع لبنان "في هذه الظروف الصعبة" التي يواجهها لتجاوز أزمته، بتوجيهات من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.وأكد الصفدي أنه بحث مع نظيره اللبناني "الآليات التي يمكن أن تستمر في دعم لبنان سياسيا في مسيرته، وتثبيت وحماية مؤسساته والتعاون الاقتصادي وفي مجالات أخرى".وتابع: "نريد لبنان آمنا مستقرا يوفر الحياة الكريمة لشعبه، ونأمل أن يبدأ الإصلاح من الداخل اللبناني".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

الأردن: سنزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء بمجرد حصوله على موافقة البنك الدولي

12:46 GMT 28.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده ستزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا، فور أخذ بيروت جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.
وقال الصفدي: "سيستمر الأردن بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز أزمته"، مضيفا أن المملكة سوف تزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا فور حصول بيروت على جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي.
ومطلع العام الماضي، وقّع لبنان مع الأردن على اتفاقين لتزويده بالكهرباء عبر الأراضي السورية، في ظل تفاقم أزمة الطاقة في البلاد، على خلفية شح الوقود الناجم عن الانهيار المالي.
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وتعهد البنك الدولي بتمويل الاتفاقين شريطة إجراء لبنان إصلاحات عدة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان.
وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال المؤتمر الصحفي: "الضغوطات تستوجب تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر مع لبنان".
وشدد على وقوف الأردن مع لبنان "في هذه الظروف الصعبة" التي يواجهها لتجاوز أزمته، بتوجيهات من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.
وأكد الصفدي أنه بحث مع نظيره اللبناني "الآليات التي يمكن أن تستمر في دعم لبنان سياسيا في مسيرته، وتثبيت وحماية مؤسساته والتعاون الاقتصادي وفي مجالات أخرى".
وتابع: "نريد لبنان آمنا مستقرا يوفر الحياة الكريمة لشعبه، ونأمل أن يبدأ الإصلاح من الداخل اللبناني".
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