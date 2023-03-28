https://sputnikarabic.ae/20230328/الأسلحة-النووية-الأمريكية-في-أوروبا-1075228416.html
الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
في 25 مارس/ آذار، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا دون انتهاك الالتزامات الدولية. وأوضح في هذا الصدد أن... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T09:49+0000
2023-03-28T09:49+0000
2023-03-28T09:52+0000
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يعرض لكم فريق "سبوتنيك" خريطة توضح مواقع الترسانات النووية في المنطقة.اقرأ المزيد عن "معاهدة ستارت" للحد من انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
09:49 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
في 25 مارس/ آذار، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا دون انتهاك الالتزامات الدولية. وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يأتي ردًا على تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين ينشرون أسلحة نووية في أوروبا.
يعرض لكم فريق "سبوتنيك" خريطة توضح مواقع الترسانات النووية في المنطقة.
اقرأ المزيد عن "معاهدة ستارت
" للحد من انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.