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https://sputnikarabic.ae/20230328/الأكبر-منذ-عقود-الإضراب-الكبير-يشل-ألمانيا-1075229280.html
"الأكبر منذ عقود"... "الإضراب الكبير" يشل ألمانيا
"الأكبر منذ عقود"... "الإضراب الكبير" يشل ألمانيا
تعرضت ألمانيا لشلل كبير في جميع قطاعات الحياة بعد إضرابات وصفت بأنها الأكبر منذ عقود، مما أدى لإرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
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جاءت الإضرابات في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم.وأُلغيت الرحلات الجوية في معظم مطارات ألمانيا، وعلق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا، وهما ميونيخ وفرانكفورت، الرحلات الجوية، في حين ألغت شركة "دويتشه بان" المشغلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة. وأطلق عمال مشاركون في الإضراب يرتدون سترات حمراء أبواقا وصفارات في محطة قطار خالية في ميونيخ، بحسب ما نشر موقع "dw".وأعلنت نقابة "إي.في.جي" لعمال السكك الحديدية في ألمانيا أن أكثر من 30 ألف من العاملين لدى "دويتشه بان" يشاركون في الإضراب الكبير لعمال قطاع النقل في ألمانيا الذي بدأ صباح يوم الاثنين 27 مارس/آذار.وقدر اتحاد المطارات الألمانية "إيه دي في" عدد الركاب الذين لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم بسبب الإضراب بنحو 380 ألف راكب من ركاب الرحلات التجارية والرحلات الخاصة. وندّد الاتحاد باستراتيجية "تصعيد الإضرابات عملًا بنموذج فرنسا"، حيث تتوالى أيام الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.ويطالب منتسبو النقابات، مثلهم مثل المضربين في العديد من الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع مستويات التضخم وسط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بزيادة الأجور في قطاع النقل.
https://sputnikarabic.ae/20230325/إضراب-في-ألمانيا-يتسبب-بإلغاء-عشرات-الرحلات-للخطوط-الجوية-التركية--1075129371.html
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أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

"الأكبر منذ عقود"... "الإضراب الكبير" يشل ألمانيا

10:05 GMT 28.03.2023
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Christian Charisius
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تعرضت ألمانيا لشلل كبير في جميع قطاعات الحياة بعد إضرابات وصفت بأنها الأكبر منذ عقود، مما أدى لإرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل.
جاءت الإضرابات في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم.
وأُلغيت الرحلات الجوية في معظم مطارات ألمانيا، وعلق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا، وهما ميونيخ وفرانكفورت، الرحلات الجوية، في حين ألغت شركة "دويتشه بان" المشغلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة. وأطلق عمال مشاركون في الإضراب يرتدون سترات حمراء أبواقا وصفارات في محطة قطار خالية في ميونيخ، بحسب ما نشر موقع "dw".
وأعلنت نقابة "إي.في.جي" لعمال السكك الحديدية في ألمانيا أن أكثر من 30 ألف من العاملين لدى "دويتشه بان" يشاركون في الإضراب الكبير لعمال قطاع النقل في ألمانيا الذي بدأ صباح يوم الاثنين 27 مارس/آذار.

وتسبب "الإضراب الكبير"، كما وصفته وسائل الإعلام الألمانية والذي دعت إليه نقابة "فيردي" العمالية ونقابة "إي.في.جي" لعمال النقل، بشلل شبه تام في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية.

وقدر اتحاد المطارات الألمانية "إيه دي في" عدد الركاب الذين لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم بسبب الإضراب بنحو 380 ألف راكب من ركاب الرحلات التجارية والرحلات الخاصة. وندّد الاتحاد باستراتيجية "تصعيد الإضرابات عملًا بنموذج فرنسا"، حيث تتوالى أيام الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.
مطار أتاتورك، اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
إضراب في ألمانيا يتسبب بإلغاء عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية
25 مارس, 15:41 GMT
ويطالب منتسبو النقابات، مثلهم مثل المضربين في العديد من الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع مستويات التضخم وسط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بزيادة الأجور في قطاع النقل.
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