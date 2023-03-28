https://sputnikarabic.ae/20230328/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-اجتماع-بين-كوسوفو-وصربيا-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-اتفاقية-التطبيع-1075252203.html

الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع بين كوسوفو وصربيا الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاقية التطبيع

الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع بين كوسوفو وصربيا الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاقية التطبيع

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اجتماع الأسبوع المقبل بين مسؤولين من كوسوفو وصربيا، وذلك من أجل مناقشة اتفاقية التطبيع. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T16:49+0000

2023-03-28T16:49+0000

2023-03-28T16:49+0000

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لإفادة صحفية أدلى بها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، سيجتمع كبير المفاوضين من كوسوفو وصربيا في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات الأولى نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال المحادثات في بلدة أوهريد بمقدونيا الشمالية.وقال ستانو: "سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل اجتماع بين كبير المفاوضين من كلا الجانبين، صربيا وكوسوفو، الذين دعاهم وسيط الاتحاد الأوروبي للحضور إلى بروكسل للمضي قدمًا في كل ما تم الاتفاق عليه في أوهريد والبدء واتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ".وفي وقت سابق من الشهر، صرح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي غابرييل إسكوبار أن اتفاقية أوهريد تمثل بداية عملية المصالحة بين صربيا وكوسوفو.في 27 من فبراير/ شباط، نشر بوريل النص الكامل لاقتراح الاتحاد الأوروبي ، والذي يحتوي على فقرات بشأن الاعتراف المتبادل بالوثائق ورموز الدولة وموافقة بلغراد على عدم منع بريشتينا من الانضمام إلى المنظمات الدولية.يشار إلى أنه في عام 2008 ، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا، لكن بلغراد لم تعترف بذلك حتى الآن، وفي عام 2013، وقعت صربيا وكوسوفو اتفاقية بوساطة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات، لكن سرعان ما توقف الحوار، وتصاعدت التوترات على الحدود منذ منتصف عام 2022، وأدت عدة مرات إلى إغلاق الطرق في شمال كوسوفو.طالع أيضا: صربيا تدعم مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن كوسوفو دون الاعتراف بالاستقلال

https://sputnikarabic.ae/20230318/بعد-12-ساعة-من-المفاوضات-صربيا-وكوسوفو-تتفقان-على-تطبيع-العلاقات-1074900388.html

https://sputnikarabic.ae/20230318/انطلاق-محادثات-بين-كوسوفو-وصربيا-لتطبيع-العلاقات-1074893314.html

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