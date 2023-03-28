https://sputnikarabic.ae/20230328/البرلمان-السوري-نقف-منذ-اللحظة-الأولى-إلى-جانب-روسيا-في-عمليتها-الخاصة-في-أوكرانيا-1075253557.html

البرلمان السوري: نقف منذ اللحظة الأولى إلى جانب روسيا في عمليتها الخاصة في أوكرانيا

البرلمان السوري: نقف منذ اللحظة الأولى إلى جانب روسيا في عمليتها الخاصة في أوكرانيا

بحث رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، مع وفد برلماني روسي برئاسة آنا كوزنيتسوفا، نائب رئيس مجلس الدوما (الغرفة السفلى في البرلمان الروسي) التعاون البرلماني... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T17:33+0000

2023-03-28T17:33+0000

2023-03-28T17:33+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار روسيا اليوم

روسيا

العالم العربي

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048724576_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_e1ece5d4372c8a7078a54de0b22c3a5d.jpg

دمشق - سبوتنيك. وبحسب البيان الصادر عن مجلس الشعب السوري والذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه "أكد رئيس مجلس الشعب، أهمية الزيارات التي تقوم بها الوفود الروسية متقدماً بالشكر الكبير للقيادة والشعب الروسي للدعم الكبير الذي تقدمه لسورية والذي تجلى في كارثة الزلزال".رئيس مجلس الشعب السوري، لفت إلى الدور الكبير والهام الذي يقوم به مجلس الدوما الروسي، في تدعيم أواصر الصداقة بين البلدين والبرلمانيين، معبراً عن أمله أن تكون هذه الزيارة وتبادل الزيارات من أجل تدعيم العلاقات وتبادل الخبرات وزيادة تعزيز التعاون بين البرلمان السوري والروسي.وأشار البيان إلى أن صباغ توجه بالتحية إلى رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية - السورية دميتري سابلين، وإلى الشعب الروسي الصديق.ونقل البيان عن كوزنيتسوفا، قولها خلال اللقاء إن "هذه الزيارة، تأتي نتيجة للقاء المشترك الذي جمع بين الرئيسين السوري والروسي، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون البرلماني بين الجانبين واللجان المشتركة للاستفادة من الخبرات السورية".وعبرت عن تعازيها للشعب السوري جراء كارثة الزلزال مؤكدة استمرار روسيا بوقوفها الدائم في تأمين المساعدات اللازمة للشعب السوري بعد هذه الكارثة. والتقت كوزينتسوفا، في وقت سابق اليوم، بالأمين العام المساعد لحزب البعث الحاكم، هلال الهلال، إضافة إلى لقائها مجموعة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب السوري.وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, العالم, الأخبار