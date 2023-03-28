البرلمان السوري: نقف منذ اللحظة الأولى إلى جانب روسيا في عمليتها الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Mohammad Damourجلسة استثنائية عقدها مجلس الشعب السوري، إيذانا بإطلاق منافسات الانتخابات الرئاسية
© Sputnik . Mohammad Damour
بحث رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، مع وفد برلماني روسي برئاسة آنا كوزنيتسوفا، نائب رئيس مجلس الدوما (الغرفة السفلى في البرلمان الروسي) التعاون البرلماني بين البلدين وآليات تطوير العلاقات الثنائية.
دمشق - سبوتنيك. وبحسب البيان الصادر عن مجلس الشعب السوري والذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه "أكد رئيس مجلس الشعب، أهمية الزيارات التي تقوم بها الوفود الروسية متقدماً بالشكر الكبير للقيادة والشعب الروسي للدعم الكبير الذي تقدمه لسورية والذي تجلى في كارثة الزلزال".
وقال صباغ إن "العلاقات الثنائية تدعمت وتوطدت أكثر وخصوصاً بعد لقاء رئيسي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، مشددا على أن سوريا تقف دائماً ومنذ اللحظة الأولى إلى جانب روسيا الاتحادية في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، مؤكداً حقها المشروع في دفاعها عن أمنها القومي والدفاع عن مواطنيها".
رئيس مجلس الشعب السوري، لفت إلى الدور الكبير والهام الذي يقوم به مجلس الدوما الروسي، في تدعيم أواصر الصداقة بين البلدين والبرلمانيين، معبراً عن أمله أن تكون هذه الزيارة وتبادل الزيارات من أجل تدعيم العلاقات وتبادل الخبرات وزيادة تعزيز التعاون بين البرلمان السوري والروسي.
وأشار البيان إلى أن صباغ توجه بالتحية إلى رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية - السورية دميتري سابلين، وإلى الشعب الروسي الصديق.
ونقل البيان عن كوزنيتسوفا، قولها خلال اللقاء إن "هذه الزيارة، تأتي نتيجة للقاء المشترك الذي جمع بين الرئيسين السوري والروسي، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون البرلماني بين الجانبين واللجان المشتركة للاستفادة من الخبرات السورية".
وعبرت عن تعازيها للشعب السوري جراء كارثة الزلزال مؤكدة استمرار روسيا بوقوفها الدائم في تأمين المساعدات اللازمة للشعب السوري بعد هذه الكارثة.
والتقت كوزينتسوفا، في وقت سابق اليوم، بالأمين العام المساعد لحزب البعث الحاكم، هلال الهلال، إضافة إلى لقائها مجموعة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب السوري.
وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.
ونقل البيان عن كوزنيتسوفا، قولها خلال اللقاء إن "هذه الزيارة، تأتي نتيجة للقاء المشترك الذي جمع بين الرئيسين السوري والروسي، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون البرلماني بين الجانبين واللجان المشتركة للاستفادة من الخبرات السورية".
وعبرت عن تعازيها للشعب السوري جراء كارثة الزلزال مؤكدة استمرار روسيا بوقوفها الدائم في تأمين المساعدات اللازمة للشعب السوري بعد هذه الكارثة.
والتقت كوزينتسوفا، في وقت سابق اليوم، بالأمين العام المساعد لحزب البعث الحاكم، هلال الهلال، إضافة إلى لقائها مجموعة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب السوري.
وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.