https://sputnikarabic.ae/20230328/البنتاغون-يحذر-من-نقص-الذخيرة-التقليدية-في-حال-اندلاع-صراع-عالمي-1075258797.html
البنتاغون يحذر من نقص الذخيرة التقليدية في حال اندلاع صراع عالمي
البنتاغون يحذر من نقص الذخيرة التقليدية في حال اندلاع صراع عالمي
أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن البنتاغون يراجع أحجام تصنيع... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T20:39+0000
2023-03-28T20:39+0000
2023-03-28T20:39+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال ميلي في الجلسة التي تم بثها بموقع وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "أحد الدروس الرئيسية لأوكرانيا هو الاستهلاك المذهل للذخيرة التقليدية، على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن صراع إقليمي محدود".وكشف ميلي أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصدر تعليماته بالتحقق من عمل المصانع العسكرية الحالية من أجل تحديد ما إذا كانت الحسابات التي ستبنى عليها طلبات التمويل صحيحة".وأضاف ميلي أن الاهتمام الأكبر ينصبّ على إنتاج القذائف من عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230328/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-المدفعية-والدبابات-فيديو-1075238737.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البنتاغون يحذر من نقص الذخيرة التقليدية في حال اندلاع صراع عالمي
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أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن البنتاغون يراجع أحجام تصنيع الذخيرة، بالنظر إلى القتال الدائر في أوكرانيا.
وقال ميلي في الجلسة التي تم بثها بموقع وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "أحد الدروس الرئيسية لأوكرانيا هو الاستهلاك المذهل للذخيرة التقليدية، على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن صراع إقليمي محدود".
في حرب بين القوى العظمى، إذا حدث ذلك، لا سمح الله، فإن استهلاك الذخيرة سيكون خارج حدود المعقول".
وكشف ميلي أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصدر تعليماته بالتحقق من عمل المصانع العسكرية الحالية من أجل تحديد ما إذا كانت الحسابات التي ستبنى عليها طلبات التمويل صحيحة".
وأضاف ميلي أن الاهتمام الأكبر ينصبّ على إنتاج القذائف
من عيار 155 ملم.