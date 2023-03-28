عربي
بايدن: أزمة البنوك لم تنته حتى الآن
https://sputnikarabic.ae/20230328/البنتاغون-يحذر-من-نقص-الذخيرة-التقليدية-في-حال-اندلاع-صراع-عالمي-1075258797.html
البنتاغون يحذر من نقص الذخيرة التقليدية في حال اندلاع صراع عالمي
البنتاغون يحذر من نقص الذخيرة التقليدية في حال اندلاع صراع عالمي
أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن البنتاغون يراجع أحجام تصنيع... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T20:39+0000
2023-03-28T20:39+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065478899_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae91fa7ea761cf8f70316219f2de9622.jpg
وقال ميلي في الجلسة التي تم بثها بموقع وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "أحد الدروس الرئيسية لأوكرانيا هو الاستهلاك المذهل للذخيرة التقليدية، على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن صراع إقليمي محدود".وكشف ميلي أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصدر تعليماته بالتحقق من عمل المصانع العسكرية الحالية من أجل تحديد ما إذا كانت الحسابات التي ستبنى عليها طلبات التمويل صحيحة".وأضاف ميلي أن الاهتمام الأكبر ينصبّ على إنتاج القذائف من عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230328/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-المدفعية-والدبابات-فيديو-1075238737.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065478899_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26bc1b0ef2113e3709ba801aad06a5f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

البنتاغون يحذر من نقص الذخيرة التقليدية في حال اندلاع صراع عالمي

20:39 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKERالجنرال الأمريكي مارك ميلي
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKER
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن البنتاغون يراجع أحجام تصنيع الذخيرة، بالنظر إلى القتال الدائر في أوكرانيا.
وقال ميلي في الجلسة التي تم بثها بموقع وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "أحد الدروس الرئيسية لأوكرانيا هو الاستهلاك المذهل للذخيرة التقليدية، على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن صراع إقليمي محدود".

في حرب بين القوى العظمى، إذا حدث ذلك، لا سمح الله، فإن استهلاك الذخيرة سيكون خارج حدود المعقول".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
شويغو يتفقد خطوط إنتاج المدفعية والدبابات... فيديو
13:07 GMT
وكشف ميلي أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصدر تعليماته بالتحقق من عمل المصانع العسكرية الحالية من أجل تحديد ما إذا كانت الحسابات التي ستبنى عليها طلبات التمويل صحيحة".
وأضاف ميلي أن الاهتمام الأكبر ينصبّ على إنتاج القذائف من عيار 155 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала