https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-الإيرانية-أمريكا-ترى-في-إسرائيل-الكيان-الوحيد-الذي-تتعهد-بالحفاظ-على-أمنه-بصدق-1075255208.html

الخارجية الإيرانية: أمريكا ترى في إسرائيل الكيان الوحيد الذي تتعهد بالحفاظ على أمنه بصدق

الخارجية الإيرانية: أمريكا ترى في إسرائيل الكيان الوحيد الذي تتعهد بالحفاظ على أمنه بصدق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعد الكيان الوحيد الذي تتعهد أمريكا بالحفاظ على أمنه بصدق. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T19:12+0000

2023-03-28T19:12+0000

2023-03-28T19:12+0000

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ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أشار من خلالها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلح في مطالبتها قادة إسرائيل بالتفاوض والتصالح معا في أقرب وقت ممكن.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الإدارة الأمريكية ترى أن التحاور والتفاوض بين الإسرائيليين في الداخل هو أفضل طريق للعبور من المرحلة الراهنة لإسرائيل ومواطنيها.وفي وقت سابق، استضاف بيت الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الاجتماع الأول للمعارضة والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوصل إلى حل وسط بشأن خطة الإصلاح القضائي.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عن المعارضة والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بدأوا في التوافد إلى بيت الرئاسة، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول بينهم من أجل وضع حل ناجع لخطة الإصلاح القضائي في البلاد.ووصل مندوبو أو ممثلو حزبي "يش عتيد/يوجد مستقبل" والوحدة الوطنية" والائتلاف الحكومي، في وقت ستجتمع وفود من أحزاب المعارضة الأخرى مع الرئيس إسحاق هرتسوغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى إعلان الحزب العربي الديمقراطي "حزب راعم العربي" مشاركته في المحادثات أيضا.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن هرتسوغ أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك مع زعيم المعارضة يائير لبيد، ووزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، حول أهمية تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي.ورحّب الرئيس الإسرائيلي ببدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة في البلاد، من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي، مطالبًا بتشكيل فرق عمل للخروج بنتائج مرضية لهذا الأمر.أعلن قادة الحراك الجماهيري في إسرائيل عن استمرار الاحتجاجات رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست.وقال نتنياهو، مساء أمس الاثنين، في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

https://sputnikarabic.ae/20230328/الرئيس-الإسرائيلي-يشكل-فريق-تفاوض-بشأن-خطة-الإصلاح-القضائي-في-البلاد-1075245358.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/إسرائيل-قادة-الحراك-الجماهيري-يصرون-على-مواصلة-الاحتجاجات-1075238084.html

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