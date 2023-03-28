https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-البولندية-وارسو-تستعد-لاستقبال-زيلينسكي-في-زيارة-سرية-1075232987.html
الخارجية البولندية: وارسو تستعد لاستقبال زيلينسكي في زيارة سرية
الخارجية البولندية: وارسو تستعد لاستقبال زيلينسكي في زيارة سرية
أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يزور وارسو قريبًا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:48+0000
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وارسو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد نائب وزير الخارجية البولندي، باول جابلونسكي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة زيلينسكي إلى وارسو يمكن أن تتم قريبًا، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.وقال جابلونسكي لراديو Wnet البولندي: "أعتقد أن زيارة زيلينسكي ستحدث قريبًا، لكن دعونا لا نتسرع"، مشيرا إلى أن الاستعدادات للزيارة ستتم بشكل سري.وأضاف جابلونسكي: "بالتأكيد لن نعلن هذه الزيارة كما نفعل عادة... لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن هناك حاليًا نقاشًا مكثفًا للغاية حول مستقبل أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة.في الوقت نفسه، أشار جابلونسكي إلى أن رجال الأعمال البولنديين على استعداد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، لافتا إلى أن عدة مئات من الشركات تقدمت بالفعل على منصة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا لتبادل المعلومات بشأن هذه القضية.ويتواصل العمل أيضًا بشأن اتفاق بولندي أوكراني، والذي "سيقدم امتيازات ثنائية، بحيث يكون للشركات والمواطنين البولنديين امتيازات في أوكرانيا"، وفقًا لما ذكره نائب الوزير.طالع أيضا: ستولتنبرغ: بولندا تساعد أوكرانيا بفضل "مظلة" الناتو
https://sputnikarabic.ae/20230326/بولندا-تطالب-أوروبا-بدفع-ملياري-يورو-قيمة-الأسلحة-التي-أرسلتها-إلى-أوكرانيا-1075140853.html
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أخبار أوكرانيا, بولندا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, بولندا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية البولندية: وارسو تستعد لاستقبال زيلينسكي في زيارة سرية
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أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يزور وارسو قريبًا.
وارسو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد نائب وزير الخارجية البولندي، باول جابلونسكي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة زيلينسكي إلى وارسو يمكن أن تتم قريبًا، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الز
يارة، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.
وقال جابلونسكي لراديو Wnet البولندي: "أعتقد أن زيارة زيلينسكي ستحدث قريبًا
، لكن دعونا لا نتسرع"، مشيرا إلى أن الاستعدادات للزيارة ستتم بشكل سري.
وأضاف جابلونسكي: "بالتأكيد لن نعلن هذه الزيارة كما نفعل عادة... لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن هناك حاليًا نقاشًا مكثفًا للغاية حول مستقبل أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة.
وتابع: "يجري إنشاء نظام معين، ستعمل على أساسه هذه الآلية، والتي تسمى أحيانًا "خطة مارشال" لأوكرانيا".
في الوقت نفسه، أشار جابلونسكي إلى أن رجال الأعمال البولنديين على استعداد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، لافتا إلى أن عدة مئات من الشركات تقدمت بالفعل على منصة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا لتبادل المعلومات بشأن هذه القضية.
ويتواصل العمل
أيضًا بشأن اتفاق بولندي أوكراني، والذي "سيقدم امتيازات ثنائية، بحيث يكون للشركات والمواطنين البولنديين امتيازات في أوكرانيا"، وفقًا لما ذكره نائب الوزير.