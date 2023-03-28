https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الروسية-إنتاج-نماذج-الذخيرة-يزداد-بـنحو-8-مرات-بحلول-نهاية-العام-1075241953.html
الدفاع الروسية: إنتاج نماذج الذخيرة يزداد بـنحو 8 مرات بحلول نهاية العام
الدفاع الروسية: إنتاج نماذج الذخيرة يزداد بـنحو 8 مرات بحلول نهاية العام
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع التحديث سمحت لمؤسسات الدفاع بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل كبير، موضحةً أن إنتاج بعض نماذج الذخيرة سيزداد... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:47+0000
2023-03-28T13:47+0000
2023-03-28T13:47+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية: "أبلغ رؤساء المؤسسات سيرغي شويغو، عن النتائج الحالية لتنفيذ حجوزات الدفاع الحكومية، وعن المشاريع التي تنفذها المؤسسات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية العمل. سمح تنفيذ هذه المشاريع للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة عدة مرات تلبيةً لاحتياجات القوات الروسية، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد إنتاج بعض نماذج الذخيرة بنسبة 7-8 مرات". وتفقّد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سير تنفيذ حجوزات الدفاع الحكومية في مؤسسات التصنيع الدفاعي، في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف، ولا سيما إنتاج قذائف من عيارات مختلفة وصواريخ الطائرات غير الموجهة.
https://sputnikarabic.ae/20230328/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-المدفعية-والدبابات-فيديو-1075238737.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: إنتاج نماذج الذخيرة يزداد بـنحو 8 مرات بحلول نهاية العام
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع التحديث سمحت لمؤسسات الدفاع بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل كبير، موضحةً أن إنتاج بعض نماذج الذخيرة سيزداد بنسبة 7-8 مرات بحلول نهاية العام.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية: "أبلغ رؤساء المؤسسات سيرغي شويغو، عن النتائج الحالية لتنفيذ حجوزات الدفاع الحكومية، وعن المشاريع التي تنفذها المؤسسات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية العمل. سمح تنفيذ هذه المشاريع للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة عدة مرات تلبيةً لاحتياجات القوات الروسية، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد إنتاج بعض نماذج الذخيرة بنسبة 7-8 مرات".
وتفقّد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سير تنفيذ حجوزات الدفاع الحكومية في مؤسسات التصنيع الدفاعي، في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف، ولا سيما إنتاج قذائف من عيارات مختلفة وصواريخ الطائرات غير الموجهة.