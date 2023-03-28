https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-240-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1075238420.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T11:57+0000
2023-03-28T11:57+0000
2023-03-28T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتال مشاة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبتان قتاليتان مدرعتان، وأربع سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
11:57 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتال مشاة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبتان قتاليتان مدرعتان، وأربع سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".