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الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-240-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1075238420.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T11:57+0000
2023-03-28T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتال مشاة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبتان قتاليتان مدرعتان، وأربع سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك

11:57 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 28.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتال مشاة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبتان قتاليتان مدرعتان، وأربع سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
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