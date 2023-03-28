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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/السفارة-الروسية-الإعلام-الأمريكي-تكتم-على-الآثار-الخطيرة-لتفجيرات-التيار-الشمالي-على-البيئة-1075261113.html
السفارة الروسية: الإعلام الأمريكي تكتم على الآثار الخطيرة لتفجيرات "التيار الشمالي" على البيئة
السفارة الروسية: الإعلام الأمريكي تكتم على الآثار الخطيرة لتفجيرات "التيار الشمالي" على البيئة
ذكرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الضرر الكبير للبيئة الناجم عن الانفجارات التي وقعت العام الماضي في خطوط أنابيب الغاز الروسية... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T23:19+0000
2023-03-28T23:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التيار الشمالي
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "إن مشكلة الأضرار الكبيرة المحتملة للبيئة من حوادث خطوط الأنابيب تم تكتمها تمامًا في المعلومات المحلية"، وأضافت أن هذا يشمل ليس فقط تسربات الوقود الكبيرة بسبب عمليات التخريب.وأوضحت السفارة أنها تقصد بذلك ليس فقط العديد من الذخائر المليئة بالمواد الكيميائية السامة المغمورة في قاع بحر البلطيق بعد الحرب العالمية الثانية، بل أيضًا تهديد الانفجارات في هذا المنطقة المائية بالتحول إلى كارثة بيئية غير مسبوقة وتسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها للدول الإقليمية.في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230328/السفارة-الروسية-واشنطن-تريد-كبح-المعلومات-الخطيرة-عن-تورطها-المحتمل-بتفجير-التيار-الشمالي-1075260861.html
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

السفارة الروسية: الإعلام الأمريكي تكتم على الآثار الخطيرة لتفجيرات "التيار الشمالي" على البيئة

23:19 GMT 28.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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ذكرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الضرر الكبير للبيئة الناجم عن الانفجارات التي وقعت العام الماضي في خطوط أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" تم تكتمها تمامًا من قبل وسائل الإعلام الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "إن مشكلة الأضرار الكبيرة المحتملة للبيئة من حوادث خطوط الأنابيب تم تكتمها تمامًا في المعلومات المحلية"، وأضافت أن هذا يشمل ليس فقط تسربات الوقود الكبيرة بسبب عمليات التخريب.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفارة الروسية: واشنطن تريد كبح المعلومات الخطيرة عن تورطها المحتمل بتفجير التيار الشمالي
22:57 GMT
وأوضحت السفارة أنها تقصد بذلك ليس فقط العديد من الذخائر المليئة بالمواد الكيميائية السامة المغمورة في قاع بحر البلطيق بعد الحرب العالمية الثانية، بل أيضًا تهديد الانفجارات في هذا المنطقة المائية بالتحول إلى كارثة بيئية غير مسبوقة وتسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها للدول الإقليمية.
في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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