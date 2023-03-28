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https://sputnikarabic.ae/20230328/الصين-تأسف-لعدم-اعتماد-مجلس-الأمن-الدولي-قرار-التحقيق-حول-تفجير-التيار-الشمالي-1075220223.html
الصين تأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار التحقيق حول تفجير "التيار الشمالي"
الصين تأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار التحقيق حول تفجير "التيار الشمالي"
أعلن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، غين شوان، أن الصين تأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار حول التحقيق الدولي للعمل الإرهابي على خطوط... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T01:21+0000
2023-03-28T01:22+0000
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال شوان خلال جلسة المجلس، "الصين تأسف من نتائج التصويت حول مشروع القرار حول خط الغاز "التيار الشمالي".وفي سبتمبر عام 2022 وقعت تفجيرات في خطي أنابيب الغاز الروسيين "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي-2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون هذه التفجيرات أعمال تخريب.وتجري هذه الدول تحقيقات خاصة في هذه الحادثة، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.كان الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، قال في مطلع فبراير/ شباط، إن الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز، التي تربط روسيا وألمانيا، تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة النرويج وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجرت العملية تحت غطاء تدريبات بالتوبس.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد شهر، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230327/-سيمور-هيرش-غير-متفاجئ-بعدم-اعتماد-مجلس-الأمن-قرار-التحقيق-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1075219671.html
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الصين, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي
الصين, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي

الصين تأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار التحقيق حول تفجير "التيار الشمالي"

01:21 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 01:22 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أعلن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، غين شوان، أن الصين تأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار حول التحقيق الدولي للعمل الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي".
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال شوان خلال جلسة المجلس، "الصين تأسف من نتائج التصويت حول مشروع القرار حول خط الغاز "التيار الشمالي".
وفي سبتمبر عام 2022 وقعت تفجيرات في خطي أنابيب الغاز الروسيين "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي-2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون هذه التفجيرات أعمال تخريب.
وتجري هذه الدول تحقيقات خاصة في هذه الحادثة، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
سيمور هيرش غير متفاجئ بعدم اعتماد مجلس الأمن قرار التحقيق في الهجوم على التيار الشمالي
أمس, 22:55 GMT
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.
كان الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، قال في مطلع فبراير/ شباط، إن الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز، التي تربط روسيا وألمانيا، تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة النرويج وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجرت العملية تحت غطاء تدريبات بالتوبس.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد شهر، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.
وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
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