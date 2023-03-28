العراق يعلن إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى بغداد
18:57 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 19:00 GMT 28.03.2023)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service/
قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، وذلك على خلفية احتجاج المملكة على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".
المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 28, 2023
د. أحمد الصحَّاف:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، pic.twitter.com/eeXq5gNiUj
ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.
واستدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بوقت سابق من اليوم، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".
واستدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بوقت سابق من اليوم، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".
وأضافت الخارجية البحرينية أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".
واعتبر الوزير ذلك "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، وفق المصدر ذاته.
ولم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها الدبلوماسي العراقي.