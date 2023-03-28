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https://sputnikarabic.ae/20230328/العراق-يعلن-إعادة-القائم-بالأعمال-العراقي-لدى-البحرين-إلى-بغداد-1075254667.html
العراق يعلن إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى بغداد
العراق يعلن إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى بغداد
قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، وذلك على خلفية احتجاج المملكة على... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T18:57+0000
2023-03-28T19:00+0000
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وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.واستدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بوقت سابق من اليوم، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".وأضافت الخارجية البحرينية أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".واعتبر الوزير ذلك "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، وفق المصدر ذاته.ولم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها الدبلوماسي العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230328/البحرين-تستدعي-القائم-بالأعمال-العراقي-لمخالفته-الأعراف-الدبلوماسية-1075250001.html
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البحرين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
البحرين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق يعلن إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى بغداد

18:57 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 19:00 GMT 28.03.2023)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
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قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، وذلك على خلفية احتجاج المملكة على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".
ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.

واستدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بوقت سابق من اليوم، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".
قصر الصخير الملكي في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته "الأعراف الدبلوماسية"
15:45 GMT
وأضافت الخارجية البحرينية أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".
واعتبر الوزير ذلك "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، وفق المصدر ذاته.
ولم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها الدبلوماسي العراقي.
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