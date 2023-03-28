https://sputnikarabic.ae/20230328/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-على-أساس-ليوبارد1-بقذيفة-واحدة-فيديو-1075220936.html
القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو
القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو
دمرت القوات الروسية أول مركبة مدرعة مطورة على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية "ليوبارد 1". 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T04:52+0000
2023-03-28T04:52+0000
2023-03-28T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تحويل المركبة المدرعة "Bergepanzer 2" إلى كومة من الخردة المعدنية، لم يتطلب سوى قذيفة "كراسنوبول" واحدة عالية الدقة من عيار 152 ملم، موجهة بالليزرنحو الهدف.يحاول الرعاة الغربيون لنظام كييف تقليل النقص في التشكيلات المسلحة الأوكرانية مع توفير مثل هذه المعدات الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تزن هذه المدرعة 40600 كلغ، قوة المحرك - 830 حصان والسرعة القصوى على الطريق السريع 62 كم / ساعة، احتياطي الطاقة - 850 كم. الطاقم - أربعة أشخاص. كما أنها مزودة بمدفعين رشاشين MG3 عيار 7.62 ملم. أما أبرز عيوبها فهو درعها الضعيف- في الأماكن الأكثر حماية لا يتجاوز 35 ملم.أفادت التقارير أيضا بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تحصل على "Bergepanzer 3" بخصائص محسنة إلى جانب دبابات "ليوبارد".كما دمرت المدفعية الروسية، المدفعية البولندية ذاتية الدفع "AHS Krab" عيار 155 ملم ، والتي حاولوا تأمينها بشبكة خاصة، لكن هذا الإجراء لم يساعد.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو
04:52 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية أول مركبة مدرعة مطورة على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية "ليوبارد 1".
تحويل المركبة المدرعة "Bergepanzer 2" إلى كومة من الخردة المعدنية، لم يتطلب سوى قذيفة "كراسنوبول" واحدة عالية الدقة من عيار 152 ملم، موجهة بالليزرنحو الهدف.
يحاول الرعاة الغربيون لنظام كييف تقليل النقص في التشكيلات المسلحة الأوكرانية مع توفير مثل هذه المعدات الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تزن هذه المدرعة 40600 كلغ، قوة المحرك - 830 حصان والسرعة القصوى على الطريق السريع 62 كم / ساعة، احتياطي الطاقة - 850 كم. الطاقم - أربعة أشخاص. كما أنها مزودة بمدفعين رشاشين MG3 عيار 7.62 ملم. أما أبرز عيوبها فهو درعها الضعيف- في الأماكن الأكثر حماية لا يتجاوز 35 ملم.
أفادت التقارير أيضا بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تحصل على "Bergepanzer 3" بخصائص محسنة إلى جانب دبابات "ليوبارد".
كما دمرت المدفعية الروسية
، المدفعية البولندية ذاتية الدفع "AHS Krab" عيار 155 ملم ، والتي حاولوا تأمينها بشبكة خاصة، لكن هذا الإجراء لم يساعد.