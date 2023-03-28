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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-على-أساس-ليوبارد1-بقذيفة-واحدة-فيديو-1075220936.html
القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو
القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو
دمرت القوات الروسية أول مركبة مدرعة مطورة على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية "ليوبارد 1". 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T04:52+0000
2023-03-28T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تحويل المركبة المدرعة "Bergepanzer 2" إلى كومة من الخردة المعدنية، لم يتطلب سوى قذيفة "كراسنوبول" واحدة عالية الدقة من عيار 152 ملم، موجهة بالليزرنحو الهدف.يحاول الرعاة الغربيون لنظام كييف تقليل النقص في التشكيلات المسلحة الأوكرانية مع توفير مثل هذه المعدات الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تزن هذه المدرعة 40600 كلغ، قوة المحرك - 830 حصان والسرعة القصوى على الطريق السريع 62 كم / ساعة، احتياطي الطاقة - 850 كم. الطاقم - أربعة أشخاص. كما أنها مزودة بمدفعين رشاشين MG3 عيار 7.62 ملم. أما أبرز عيوبها فهو درعها الضعيف- في الأماكن الأكثر حماية لا يتجاوز 35 ملم.أفادت التقارير أيضا بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تحصل على "Bergepanzer 3" بخصائص محسنة إلى جانب دبابات "ليوبارد".كما دمرت المدفعية الروسية، المدفعية البولندية ذاتية الدفع "AHS Krab" عيار 155 ملم ، والتي حاولوا تأمينها بشبكة خاصة، لكن هذا الإجراء لم يساعد.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو

04:52 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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دمرت القوات الروسية أول مركبة مدرعة مطورة على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية "ليوبارد 1".
تحويل المركبة المدرعة "Bergepanzer 2" إلى كومة من الخردة المعدنية، لم يتطلب سوى قذيفة "كراسنوبول" واحدة عالية الدقة من عيار 152 ملم، موجهة بالليزرنحو الهدف.
يحاول الرعاة الغربيون لنظام كييف تقليل النقص في التشكيلات المسلحة الأوكرانية مع توفير مثل هذه المعدات الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تزن هذه المدرعة 40600 كلغ، قوة المحرك - 830 حصان والسرعة القصوى على الطريق السريع 62 كم / ساعة، احتياطي الطاقة - 850 كم. الطاقم - أربعة أشخاص. كما أنها مزودة بمدفعين رشاشين MG3 عيار 7.62 ملم. أما أبرز عيوبها فهو درعها الضعيف- في الأماكن الأكثر حماية لا يتجاوز 35 ملم.
أفادت التقارير أيضا بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تحصل على "Bergepanzer 3" بخصائص محسنة إلى جانب دبابات "ليوبارد".
كما دمرت المدفعية الروسية، المدفعية البولندية ذاتية الدفع "AHS Krab" عيار 155 ملم ، والتي حاولوا تأمينها بشبكة خاصة، لكن هذا الإجراء لم يساعد.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
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