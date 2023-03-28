https://sputnikarabic.ae/20230328/المجر-تعتزم-منع-أي-عقوبات-على-قطاع-الطاقة-النووية-الروسي-1075253395.html
المجر تعتزم منع أي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي
المجر تعتزم منع أي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي
صرح وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أنه قد أكد لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في محادثة هاتفية... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T17:25+0000
2023-03-28T17:25+0000
2023-03-28T17:25+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وأضاف سيارتو في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة Meta وشبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة): "تحدثنا عن بناء وحدات جديدة في محطة باكش للطاقة النووية (في المجر)، واتفقنا على أن الأعمال التحضيرية جارية، وبما أن المرافق النووية الجديدة ضرورية من وجهة نظر أمن الطاقة المجري، لذلك ستواصل الحكومة (المجرية) منع أي عقوبات تضر بالصناعة النووية".وأعلن سيارتو، في 21 آذار/ مارس أن المجر لن تدعم أي تحرك لانضمام أوكرانيا للناتو أو الاتحاد الأوروبي ما لم تُضمن حقوق السكان المجريين في إقليم ما وراء الكاربات.وقال سيارتو للصحفين، عبر إجراء بث على شبكة الفيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها شبكة متطرفة): "أود أن أقول إننا لن ندعم أي حركة اندماج لأوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي أو الناتو حتى يتم استعادة حقوق السكان المجريين في إقليم ما وراء الكاربات، التي كانت موجودة في عام 2015 وما قبله".وتابع سيارتو: "المجر تتعرض لضغوط هائلة للتخلي عن النضال من أجل عودة حقوق إقليم ما وراء الكاربات، لكن بودابست لن تتخلى عن حماية الأقلية القومية".
https://sputnikarabic.ae/20230325/رئيسة-المجر-تعتزم-زيارة-أنقرة-يوم-29-مارس-الجاري-1075118301.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
المجر تعتزم منع أي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي
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صرح وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أنه قد أكد لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في محادثة هاتفية أن الحكومة المجرية ستستمر في منع العقوبات المفروضة على الطاقة النووية.
وأضاف سيارتو في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة Meta وشبكات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة): "تحدثنا عن بناء وحدات جديدة في محطة باكش للطاقة النووية (في المجر)، واتفقنا على أن الأعمال التحضيرية جارية، وبما أن المرافق النووية الجديدة ضرورية من وجهة نظر أمن الطاقة المجري، لذلك ستواصل الحكومة (المجرية) منع أي عقوبات تضر بالصناعة النووية".
وأعلن سيارتو، في 21 آذار/ مارس أن المجر لن تدعم أي تحرك لانضمام أوكرانيا للناتو أو الاتحاد الأوروبي ما لم تُضمن حقوق السكان المجريين في إقليم ما وراء الكاربات.
وقال سيارتو للصحفين، عبر إجراء بث على شبكة الفيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها شبكة متطرفة): "أود أن أقول إننا لن ندعم أي حركة اندماج لأوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي أو الناتو حتى يتم استعادة حقوق السكان المجريين في إقليم ما وراء الكاربات، التي كانت موجودة في عام 2015 وما قبله".
وتابع سيارتو
: "المجر تتعرض لضغوط هائلة للتخلي عن النضال من أجل عودة حقوق إقليم ما وراء الكاربات، لكن بودابست لن تتخلى عن حماية الأقلية القومية".