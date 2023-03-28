https://sputnikarabic.ae/20230328/الموساد-ساعدنا-اليونان-في-الكشف-عن-خلية-إيرانية-كانت-تخطط-لتنفيذ-هجمات-إرهابية-1075254318.html

الموساد: ساعدنا اليونان في الكشف عن خلية إيرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية

الموساد: ساعدنا اليونان في الكشف عن خلية إيرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن جهاز المخابرات (الموساد) ساهم في الكشف عن خلية إيرانية يشتبه أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T18:37+0000

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وذكر المكتب نقلا عن بيان "الموساد"، أن الخلية التي تم الكشف عنها اليوم في اليونان هي حالة خطيرة أحبطتها قوات الأمن اليونانية بنجاح.وأضاف البيان أن هذه هي محاولة إضافية من قبل إيران لارتكاب أعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج.وأشار البيان إلى أن التحقيق كشف أن الخلية التي تعمل في اليونان هي جزء من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران وتمتد عبر العديد من البلدان.كما أكد البيان أن "الموساد" يعمل مع شركائه بلا هوادة لإحباط الهجمات الإيرانية المقصودة في جميع أنحاء العالم.وكانت اليونان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط لشن هجمات على عدد من الأهداف في البلاد، بتوجيه من جهة خارجية.وجاء في بيان صادر عن جهاز الاستخبارات الوطنية اليونانية، "بتنسيق بين الشرطة وجهاز الاستخبارات اعتُقل أجنبيان كانا ضمن شبكة إرهابية خططت لشن هجمات على عدد من الأهداف المنتقاة بعناية على الأراضي اليونانية بتوجيه من الخارج".وأوضحت الاستخبارات اليونانية أنه "جرى اعتقال أجنبيين اثنين عضوين في الشبكة الإرهابية، كانا العقل المدبر لها".ولفت البيان إلى أنه "استنادا إلى المعلومات التي جمعها وعالجها جهاز الاستخبارات الوطنية، قام مسؤولون بدائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، بعمليات منسقة في مناطق مختلفة من البلاد".وأشار البيان إلى أن "الشبكة كانت تستهدف تقويض الأمن في البلاد بجانب إيذاء المدنيين الأبرياء، والإضرار بمؤسسات الدولة وتهديد علاقاتها الدولية".

https://sputnikarabic.ae/20230328/اليونان-تعلن-تفكيك-شبكة-إرهابية-واعتقال-شخصين-أجنبيين-1075252792.html

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