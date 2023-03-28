https://sputnikarabic.ae/20230328/الولايات-المتحدة-توافق-على-مشروع-قانون-لنزع-صفة-الدولة-النامية-عن-الصين--1075241298.html
واشنطن توافق على مشروع قانون لنزع صفة "الدولة النامية" عن الصين
واشنطن توافق على مشروع قانون لنزع صفة "الدولة النامية" عن الصين
كتبت صحيفة "هيل" أن نواب الكونغرس الأمريكي صوتوا بالإجماع لصالح مشروع قانون ينزع عن الصين مكانة دولة نامية في إطار المنظمات الدولية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:30+0000
2023-03-28T13:30+0000
2023-03-28T13:36+0000
العالم
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وقالت: "يوجه مشروع القانون وزير الخارجية إلى"السعي" لتغيير وضع جمهورية الصين الشعبية إلى دولة ذات دخل أعلى من المتوسط، أو دولة ذات دخل مرتفع، أو دولة متقدمة في المنظمات الدولية التي تشمل كلاً من الولايات المتحدة والصين".كما يجب على وزير الخارجية التأكد من أن الصين لا تتلقى أي تفضيلات أو مساعدات بسبب وضعها كدولة نامية.صوّت 415 عضوا لصالح مشروع القانون.
https://sputnikarabic.ae/20230305/برلماني-روسي-يكشف-عن-مستقبل-العلاقات-بين-الصين-والولايات-المتحدة-1074338119.html
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العالم
واشنطن توافق على مشروع قانون لنزع صفة "الدولة النامية" عن الصين
13:30 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
كتبت صحيفة "هيل" أن نواب الكونغرس الأمريكي صوتوا بالإجماع لصالح مشروع قانون ينزع عن الصين مكانة دولة نامية في إطار المنظمات الدولية.
وقالت: "يوجه مشروع القانون وزير الخارجية إلى"السعي" لتغيير وضع جمهورية الصين الشعبية
إلى دولة ذات دخل أعلى من المتوسط، أو دولة ذات دخل مرتفع، أو دولة متقدمة في المنظمات الدولية التي تشمل كلاً من الولايات المتحدة والصين".
كما يجب على وزير الخارجية التأكد من أن الصين لا تتلقى أي تفضيلات أو مساعدات بسبب وضعها كدولة نامية.
صوّت 415 عضوا لصالح مشروع القانون.