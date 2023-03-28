https://sputnikarabic.ae/20230328/الولايات-المتحدة-توافق-على-مشروع-قانون-لنزع-صفة-الدولة-النامية-عن-الصين--1075241298.html

واشنطن توافق على مشروع قانون لنزع صفة "الدولة النامية" عن الصين

واشنطن توافق على مشروع قانون لنزع صفة "الدولة النامية" عن الصين

كتبت صحيفة "هيل" أن نواب الكونغرس الأمريكي صوتوا بالإجماع لصالح مشروع قانون ينزع عن الصين مكانة دولة نامية في إطار المنظمات الدولية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T13:30+0000

2023-03-28T13:30+0000

2023-03-28T13:36+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101402/08/1014020853_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_21a49dbf2c13fa55e1d838ab26aa142b.jpg

وقالت: "يوجه مشروع القانون وزير الخارجية إلى"السعي" لتغيير وضع جمهورية الصين الشعبية إلى دولة ذات دخل أعلى من المتوسط، أو دولة ذات دخل مرتفع، أو دولة متقدمة في المنظمات الدولية التي تشمل كلاً من الولايات المتحدة والصين".كما يجب على وزير الخارجية التأكد من أن الصين لا تتلقى أي تفضيلات أو مساعدات بسبب وضعها كدولة نامية.صوّت 415 عضوا لصالح مشروع القانون.

https://sputnikarabic.ae/20230305/برلماني-روسي-يكشف-عن-مستقبل-العلاقات-بين-الصين-والولايات-المتحدة-1074338119.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم