https://sputnikarabic.ae/20230328/بايدن-أزمة-البنوك-لم-تنته-حتى-الآن-1075259291.html
بايدن: أزمة البنوك لم تنته حتى الآن
بايدن: أزمة البنوك لم تنته حتى الآن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أزمة البنوك لم تنته حتى الآن، مشيرا إلى أنه يفعل كل ما هو ممكن للتعامل مع هذه الأزمة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T20:53+0000
2023-03-28T20:53+0000
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بايدن: أزمة البنوك لم تنته حتى الآن
20:53 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 20:59 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أزمة البنوك لم تنته حتى الآن، مشيرا إلى أنه يفعل كل ما هو ممكن للتعامل مع هذه الأزمة.