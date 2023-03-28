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https://sputnikarabic.ae/20230328/بعد-استبدال-أجزائها-الأجنبية-بمحلية-معلومات-عن-الطائرة-الروسية-إم-إس---21-1075247808.html
بعد استبدال أجزائها الأجنبية بمحلية... معلومات عن الطائرة الروسية "إم إس - 21"
بعد استبدال أجزائها الأجنبية بمحلية... معلومات عن الطائرة الروسية "إم إس - 21"
تطور روسيا الطائرة "إم إس - 21" وهي طائرة ركاب مدنية متوسطة المدى تصل سعتها إلى نحو 200 راكب. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:27+0000
2023-03-28T15:27+0000
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صممت الطائرة شركة "إيركوت" وكانت أول رحلة طيران لها في 2017، وتمثل جيلا جديدا من طائرات الركاب المدنية متوسطة المدى، حسبما ذكرت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية في تقرير عن الطائرة.يعتمد تصميم الطائرة على استخدام أحدث تقنيات الطيران فيما يتعلق بـ:وبحسب التقرير، فإن الطائرة "إم إس - 21" توفر مستويات جديدة من الراحة للمسافرين على متن طائرات الركاب من فئتها، ويتراوح عدد ركابها بين 163 و211 راكبا.ما هي أهم ميزات الطائرة "إم إس - 21"؟ولفت التقرير إلى أنه تم تصميم الطائرة "إم إس - 21" للعمل في ظروف طقس مختلفة تتراوح درجات حرارتها بين 55 درجة تحت الصفر حتى 55 درجة مئوية.كما يمكنها الهبوط والإقلاع من مطارات في مناطق يصل ارتفاعها إلى 4060 مترا فوق مستوى سطح البحر.يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم استبدال الأجزاء الأجنبية في جميع عناصر الطائرة الروسية "إم إس - 21" في وقت قصير.
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https://sputnikarabic.ae/20230328/-روسيا-تستبدل-قطع-الغيار-الأجنبية-بأخرى-محلية-الصنع-لـطائرة-إم-إس-21-1075234937.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

بعد استبدال أجزائها الأجنبية بمحلية... معلومات عن الطائرة الروسية "إم إس - 21"

15:27 GMT 28.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورإم إس-21
إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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تطور روسيا الطائرة "إم إس - 21" وهي طائرة ركاب مدنية متوسطة المدى تصل سعتها إلى نحو 200 راكب.
صممت الطائرة شركة "إيركوت" وكانت أول رحلة طيران لها في 2017، وتمثل جيلا جديدا من طائرات الركاب المدنية متوسطة المدى، حسبما ذكرت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية في تقرير عن الطائرة.
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يعتمد تصميم الطائرة على استخدام أحدث تقنيات الطيران فيما يتعلق بـ:

أنظمة الطيران.
الأنظمة الديناميكية المتعلقة باتزان الطائرة أثناء التحليق في الهواء.
المحركات.
الأداء وتكلفة التشغيل.
وبحسب التقرير، فإن الطائرة "إم إس - 21" توفر مستويات جديدة من الراحة للمسافرين على متن طائرات الركاب من فئتها، ويتراوح عدد ركابها بين 163 و211 راكبا.

ما هي أهم ميزات الطائرة "إم إس - 21"؟

مستويات عالية من الاتزان خلال الطيران.
الجيل الجديد من محركات "بي دي - 14" أقل استهلاكا للوقود.
أنظمة تحكم رقمية.
مستويات أقل من الضوضاء والانبعاثات توافق معايير حماية البيئة.
مساحات أكبر لمقاعد الركاب وزيادة في حجم النوافذ.
ولفت التقرير إلى أنه تم تصميم الطائرة "إم إس - 21" للعمل في ظروف طقس مختلفة تتراوح درجات حرارتها بين 55 درجة تحت الصفر حتى 55 درجة مئوية.
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11:25 GMT
كما يمكنها الهبوط والإقلاع من مطارات في مناطق يصل ارتفاعها إلى 4060 مترا فوق مستوى سطح البحر.
يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم استبدال الأجزاء الأجنبية في جميع عناصر الطائرة الروسية "إم إس - 21" في وقت قصير.
© Sputnik / "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات
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"إم إس-21" جيل جديد من الطائرات
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