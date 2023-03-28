https://sputnikarabic.ae/20230328/بلينكن-يبحث-مع-وزير-الخارجية-الكويتي-الأوضاع-الأمنية-في-المنطقة-1075254804.html
بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الكويتي الأوضاع الأمنية في المنطقة
بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الكويتي الأوضاع الأمنية في المنطقة
أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T19:02+0000
2023-03-28T19:02+0000
2023-03-28T19:02+0000
الأخبار
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الكويتي من بلينكن، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "القبس".وناقش الوزيران مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.وتناول الاتصال كذلك أحدث التطورات على الساحة الإقليمية والساحة الدولية وأطر التنسيق المشترك بين الدولتين حيال هذه المستجدات.كما بحث الوزيران مجموعة من القضايا التي تشهدها المنطقة وأكدا الالتزام والتعاون المشترك في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.وشددا على عمق علاقات البلدين وتميزها، وتطلعهما إلى استضافة دولة الكويت لأعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين خلال الربع الثالث من العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230125/الولايات-المتحدة-تعمل-على-تطوير-تكنولوجيا-الأمن-السيبراني-في-الكويت-1072696383.html
الكويت
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الكويتي الأوضاع الأمنية في المنطقة
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الكويتي من بلينكن، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة
"القبس".
وناقش الوزيران مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.
وتناول الاتصال كذلك أحدث التطورات على الساحة الإقليمية والساحة الدولية وأطر التنسيق المشترك بين الدولتين حيال هذه المستجدات.
كما بحث الوزيران مجموعة من القضايا التي تشهدها المنطقة وأكدا الالتزام والتعاون المشترك في الحفاظ على أمن المنطقة
وتعزيز استقرارها.
وشددا على عمق علاقات البلدين وتميزها، وتطلعهما إلى استضافة دولة الكويت لأعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين خلال الربع الثالث من العام الجاري.