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بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الكويتي الأوضاع الأمنية في المنطقة
بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الكويتي الأوضاع الأمنية في المنطقة
أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T19:02+0000
2023-03-28T19:02+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الكويتي من بلينكن، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "القبس".وناقش الوزيران مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.وتناول الاتصال كذلك أحدث التطورات على الساحة الإقليمية والساحة الدولية وأطر التنسيق المشترك بين الدولتين حيال هذه المستجدات.كما بحث الوزيران مجموعة من القضايا التي تشهدها المنطقة وأكدا الالتزام والتعاون المشترك في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.وشددا على عمق علاقات البلدين وتميزها، وتطلعهما إلى استضافة دولة الكويت لأعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين خلال الربع الثالث من العام الجاري.
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الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الكويتي الأوضاع الأمنية في المنطقة

19:02 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الكويتي من بلينكن، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "القبس".
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وناقش الوزيران مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.
وتناول الاتصال كذلك أحدث التطورات على الساحة الإقليمية والساحة الدولية وأطر التنسيق المشترك بين الدولتين حيال هذه المستجدات.
كما بحث الوزيران مجموعة من القضايا التي تشهدها المنطقة وأكدا الالتزام والتعاون المشترك في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.
وشددا على عمق علاقات البلدين وتميزها، وتطلعهما إلى استضافة دولة الكويت لأعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين خلال الربع الثالث من العام الجاري.
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