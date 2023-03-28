https://sputnikarabic.ae/20230328/بيروت-نؤكد-الوصاية-الهاشمية-على-مقدسات-القدس-وندعم-المبادرة-الأردنية-لحل-الأزمة-السورية-1075241018.html
بيروت: نؤكد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس وندعم المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية
بيروت: نؤكد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس وندعم المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية
جدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، دعم بلاده للتحركات الأردنية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:16+0000
2023-03-28T13:16+0000
2023-03-28T13:16+0000
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جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عمان، وفق قناة "المملكة" الأردنية.وقال بوحبيب إن لبنان يقدر دور المؤسسات الأردنية الداعمة والمؤازرة له، وجهود الملك عبد الله الثاني.ومضى بقوله: "لبنان يدعم الأردن ويشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".كما أشاد بوحبيب بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، داعيا "إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها".من جانبه، قال الصفدي فيما يخص الملف السوري "العمل جار مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لإيجاد حلول متدرجة للأزمة السورية على الصعد كافة، الإنسانية الاقتصادية والسياسية".وأضاف وزير الخارجية الأردني "نعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي ودول عربية على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر المبادرة الأردنية القائمة على دور عربي ينخرط بشكل مباشر مع الحكومة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة والتوصل إلى حل متدرج ينهي الأزمة السورية وينهي تبعياتها السياسية والإنسانية والأمنية".
https://sputnikarabic.ae/20230118/منع-السفير-الأردني-من-دخول-الأقصى-هل-تستهدف-إسرائيل-نزع-الوصاية-الهاشمية-على-المقدسات-الدينية؟-1072447308.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, لبنان, العالم العربي, الأخبار
بيروت: نؤكد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس وندعم المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية
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جدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، دعم بلاده للتحركات الأردنية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عمان، وفق قناة
"المملكة" الأردنية.
وقال بوحبيب إن لبنان يقدر دور المؤسسات الأردنية الداعمة والمؤازرة له، وجهود الملك عبد الله الثاني.
ومضى بقوله: "لبنان يدعم الأردن ويشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد الوصاية الهاشمية
على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".
كما أشاد بوحبيب بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية
، داعيا "إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها".
من جانبه، قال الصفدي
فيما يخص الملف السوري "العمل جار مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لإيجاد حلول متدرجة للأزمة السورية على الصعد كافة، الإنسانية الاقتصادية والسياسية".
وأضاف وزير الخارجية الأردني "نعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي ودول عربية على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر المبادرة الأردنية القائمة على دور عربي
ينخرط بشكل مباشر مع الحكومة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة والتوصل إلى حل متدرج ينهي الأزمة السورية وينهي تبعياتها السياسية والإنسانية والأمنية".