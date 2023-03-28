https://sputnikarabic.ae/20230328/بيسكوف-روسيا-لن-تسمح-بطي-قضية-الهجمات-الإرهابية-على-التيار-الشمالي--1075229646.html
الكرملين: روسيا لن تسمح "بطي" قضية الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي"
الكرملين: روسيا لن تسمح "بطي" قضية الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي"
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بإغلاق موضوع الهجمات الإرهابية على خطوط "التيار الشمالي". 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:14+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أنه يجب على الجميع الاهتمام بإجراء تحقيق موضوعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، كل أولئك الذين يمكنهم إلقاء الضوء على العملاء والمنفذين. نحن نعتبر هذا في غاية الأهمية. نأسف لأن مبادرتنا لم تمر، لكن الجانب الروسي لن يسمح بإغلاق هذا الموضوع".ونوّه بيسكوف إلى أن الكرملين يأسف لرفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المذكرة الروسية حيال التحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي"، مشددا على أنه يجب أن يهتم الجميع بالعثور على العملاء والمنفذين من خلال تحقيق موضوعي.وأشار إلى أن ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في تسليح أوكرانيا، وتعمل على زيادة مستوى مشاركتها في هذا الصراع.في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-الصينية-واشنطن-تنتهج-معايير-مزدوجة-فيما-يخص-التحقيق-بحادث-التيار-الشمالي-1075224918.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, التيار الشمالي
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, التيار الشمالي
الكرملين: روسيا لن تسمح "بطي" قضية الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي"
10:14 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بإغلاق موضوع الهجمات الإرهابية على خطوط "التيار الشمالي".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أنه يجب على الجميع الاهتمام بإجراء تحقيق موضوعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، كل أولئك الذين يمكنهم إلقاء الضوء على العملاء والمنفذين. نحن نعتبر هذا في غاية الأهمية. نأسف لأن مبادرتنا لم تمر، لكن الجانب الروسي لن يسمح بإغلاق هذا الموضوع".
ونوّه بيسكوف إلى أن الكرملين يأسف لرفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المذكرة الروسية حيال التحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي"، مشددا على أنه يجب أن يهتم الجميع بالعثور على العملاء والمنفذين من خلال تحقيق موضوعي.
وقال بيسكوف: "بالطبع مع الأسف، نعتقد أن الجميع يجب أن يهتم بتحقيق موضوعي يشمل جميع الأطراف المعنية، وكل من يستطيع إلقاء الضوء على العملاء ومرتكبي هذا العمل الإرهابي. نعتبر هذا أمرا بالغ الأهمية".
وأشار إلى أن ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في تسليح أوكرانيا، وتعمل على زيادة مستوى مشاركتها في هذا الصراع.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار السلطات الألمانية يمكن أن يؤدي إلى عواقب على العلاقات الروسية الألمانية: "بشكل عام، يمكننا أن نتمنى الأحسن في هذه العلاقة. ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في تسليح أوكرانيا، وضخ أوكرانيا بالسلاح، وتعمل ألمانيا بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة مستوى مشاركتها في هذا الصراع. لذلك، فإن مثل هذه الإجراءات والقرارات لا تبشر بالخير".
في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.
في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.