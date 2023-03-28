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https://sputnikarabic.ae/20230328/ترامب-يطلب-من-الأمريكيين-الصلاة-بعد-أن-كشف-بوتين-عن-خطة-أسلحة-نووية--1075222652.html
ترامب يطلب من الأمريكيين "الصلاة" بعد أن كشف بوتين عن خطة أسلحة نووية
ترامب يطلب من الأمريكيين "الصلاة" بعد أن كشف بوتين عن خطة أسلحة نووية
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأمريكيين يحتاجون للصلاة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T07:41+0000
2023-03-28T07:41+0000
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وذكرت صحيفة "نيوزويك" نقلا عن ترامب: "لنذهب! كما توقعت، نحن الآن نلعب "بأشياء خطيرة"، لقد تسببنا في هذا الوضع، وهذا ما يحدث عندما يدير أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل ما يمكنني قوله الآن هو الصلاة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل نفس الشيء الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يطلب من الأمريكيين "الصلاة" بعد أن كشف بوتين عن خطة أسلحة نووية

07:41 GMT 28.03.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأمريكيين يحتاجون للصلاة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.
وذكرت صحيفة "نيوزويك" نقلا عن ترامب: "لنذهب! كما توقعت، نحن الآن نلعب "بأشياء خطيرة"، لقد تسببنا في هذا الوضع، وهذا ما يحدث عندما يدير أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل ما يمكنني قوله الآن هو الصلاة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
أمس, 10:24 GMT
وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.
وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل نفس الشيء الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
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