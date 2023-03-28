https://sputnikarabic.ae/20230328/ترامب-يطلب-من-الأمريكيين-الصلاة-بعد-أن-كشف-بوتين-عن-خطة-أسلحة-نووية--1075222652.html

ترامب يطلب من الأمريكيين "الصلاة" بعد أن كشف بوتين عن خطة أسلحة نووية

ترامب يطلب من الأمريكيين "الصلاة" بعد أن كشف بوتين عن خطة أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأمريكيين يحتاجون للصلاة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T07:41+0000

2023-03-28T07:41+0000

2023-03-28T07:41+0000

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وذكرت صحيفة "نيوزويك" نقلا عن ترامب: "لنذهب! كما توقعت، نحن الآن نلعب "بأشياء خطيرة"، لقد تسببنا في هذا الوضع، وهذا ما يحدث عندما يدير أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل ما يمكنني قوله الآن هو الصلاة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل نفس الشيء الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html

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