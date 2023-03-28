https://sputnikarabic.ae/20230328/تصويت-كيف-ستنتهي-أزمة-إسرائيل-التي-لم-تشهد-البلاد-مثيلا-لها-منذ-عام-1973؟--1075230136.html
تصويت... كيف ستنتهي أزمة إسرائيل التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عام 1973؟
تصويت... كيف ستنتهي أزمة إسرائيل التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عام 1973؟
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الأزمة التي تشهدها بلاده بأنها الأخطر منذ أزمة "حرب الغفران" عام 1973. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:21+0000
2023-03-28T10:21+0000
2023-03-28T10:22+0000
استطلاعات الرأي
العالم
إسرائيل
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وشهدت إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات واسعة رفضا للمشروع الحكومي لإصلاح القضاء، وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع مطالبين بسحب المشروع ووقف "الاعتداء على السلطة القضائية".وتصاعدت حدة الاحتجاجات، الأحد الماضي، عقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي سبق وأعلن رفضه لمشروع "إصلاح القضاء"، مؤكدا أن "أمن الدولة معرض للخطر بسبب انتشار المعارضة في الجيش".مساء اليوم الاثنين، أعلن نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار، وأضاف في كلمة له أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع.وذكرت هيئة البث أن نتنياهو حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, إسرائيل, опросы
تصويت... كيف ستنتهي أزمة إسرائيل التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عام 1973؟
10:21 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 10:22 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الأزمة التي تشهدها بلاده بأنها الأخطر منذ أزمة "حرب الغفران" عام 1973.
وشهدت إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات واسعة رفضا للمشروع الحكومي لإصلاح القضاء، وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع مطالبين بسحب المشروع ووقف "الاعتداء على السلطة القضائية".
وتصاعدت حدة الاحتجاجات، الأحد الماضي، عقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي سبق وأعلن رفضه لمشروع "إصلاح القضاء"، مؤكدا أن "أمن الدولة معرض للخطر بسبب انتشار المعارضة في الجيش
".
وأعلن جنود نظاميون بالجيش الإسرائيلي لأول مرة رفضهم خطة إصلاح القضاء، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، السبت الماضي: "ليس فقط جنود الاحتياط، وصل الاحتجاج على الانقلاب القضائي إلى الخدمة النظامية".
مساء اليوم الاثنين، أعلن نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار، وأضاف في كلمة له أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية
عبر إجماع واسع.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.