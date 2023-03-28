https://sputnikarabic.ae/20230328/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-حلفاء-أوكرانيا-يرون-طريقة-لإنهاء-الصراع-لكن-تفتقر-لخطة-1075222794.html

تقرير أمريكي يكشف أن حلفاء أوكرانيا يرون طريقة لإنهاء الصراع لكن تفتقر لخطة

تقرير أمريكي يكشف أن حلفاء أوكرانيا يرون طريقة لإنهاء الصراع لكن تفتقر لخطة

أشار تقرير إعلامي أمريكي أن حلفاء أوكرانيا يرون فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهم لا يملكون خطة لتحقيق ذلك. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T08:01+0000

2023-03-28T08:01+0000

2023-03-28T08:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن حلفاء أوكرانيا لا يملكون خطة لإيقاف الصراع، حيث بدأ القادة الغربيون في تكوين فكرة أوضح عن الكيفية التي يعتقدون أن النزاع في أوكرانيا سينتهي بها، لكن ما ينقص هو وضع الخطة لتحقيق ذلك.وأضاف التقرير أن "الهجوم الربيعي المضاد" ضد القوات الروسية يهدف لقلب الموازين لكن الصورة لا تزال غير واضحة، ويأمل المسؤولون في واشنطن والعواصم الأوروبية أن يحدث هذا الهجوم المزود بأسلحة غربية بإحداث فجوة في الأماكن التي تسيطر عليها القوات الروسية.وتابع التقرير أن حلفاء أوكرانيا يمكنهم أن يفعلوا المزيد لقلب الموازين لصالح كييف، لكن توفير الأسلحة التي يمكنها تحقيق ذلك أصبحت مصدرا للجدل، فبريطانيا وبولندا تؤيدان إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر قوة، حيث قدمت بريطانيا أسلحة بعيدة المدى، وبولندا وعدت بتقديم عدد من المقاتلات النفاثة، بينما كانت الولايات المتحدة أكثر حذرا، حيث من الممكن أن يعتبر الرئيس الروسي أي تحرك بمثابة تصعيد، لذلك رفضت إرسال أنظمة الصواريخ التكتيكية MGM-140 بعيدة المدى التابعة للجيش، أو ATACMS. حتى قاذفات صواريخ "هيمارس" المتقدمة التي أرسلتها الولايات المتحدة قد تم تعديلها.قال دبلوماسي أوروبي كبير إنه في حين أن هناك مناقشات بين الحلفاء حول ما يمكن أن يعنيه النصر أو الهزيمة بالنسبة لأوكرانيا وعناصر تسوية ما بعد الصراع، لا توجد مبادرة دبلوماسية كبيرة في الأفق في أي وقت قريب، مضيفا: "عندما يصبح خيارا حقيقيا، فإنه سيكون أكثر صعوبة بكثير".

https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الأوكرانية-دبابات-تشالنجر-2-البريطانية-تبدأ-قريبا-مهام-قتالية-في-أوكرانيا-1075222513.html

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