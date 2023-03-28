https://sputnikarabic.ae/20230328/حاملة-طائرات-نووية-أمريكية-تقترب-من-شبه-الجزيرة-الكورية-1075221711.html
حاملة طائرات نووية أمريكية تقترب من شبه الجزيرة الكورية
حاملة طائرات نووية أمريكية تقترب من شبه الجزيرة الكورية
وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" (CVN-68) التي تعمل بالطاقة النووية، على رأس مجموعة سفن هجومية، إلى ساحل كوريا الجنوبية ونفذت مناورات مع سفن... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T06:13+0000
2023-03-28T06:13+0000
2023-03-28T06:13+0000
رصد عسكري
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وقالت الوكالة إن مجموعة حاملة الطائرات القتالية أجرت تدريبات في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية يوم الاثنين. ومن الجانب الكوري الجنوبي، شاركت المدمرتان "سيجونغ ذا غريت" و"تشوي يونغ"، بالإضافة إلى السفينة اللوجستية "Hwacheon".قبل ذلك، شاركت حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ومجموعتها في تدريبات مع السفن اليابانية في الفترة من 23 إلى 26 مارس/آذار.قال قبطان البحرية الكورية الجنوبية تشانغ هونغ: "أنشأت القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نظامًا مشتركًا موثوقًا للدفاع البحري، بناء على التحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي، على مدى السبعين عامًا الماضية"، مشيرًا إلى أن التدريبات أدت إلى زيادة تعزيز الدفاع عن جمهورية كوريا.كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية كيم سونغ جيوم حاملة الطائرات الأمريكية وتعهد بأن يرد الحلف بطريقة "حازمة وساحقة" على أي استفزاز أو عدوان للعدو.وقال: "سوف نوضح أن أي محاولة لشن هجوم نووي من العدو ستعني بلا شك نهاية نظامهم".وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن حاملة الطائرات "نيميتز" ستصل إلى ميناء بوسان اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-تهدد-كوريا-الشمالية-بإرسال-حاملة-طائرات-ردا-على-تجارب-نووية-1069929269.html
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رصد عسكري
حاملة طائرات نووية أمريكية تقترب من شبه الجزيرة الكورية
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وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" (CVN-68) التي تعمل بالطاقة النووية، على رأس مجموعة سفن هجومية، إلى ساحل كوريا الجنوبية ونفذت مناورات مع سفن حربية كورية جنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".
وقالت الوكالة إن مجموعة حاملة الطائرات القتالية أجرت تدريبات في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية يوم الاثنين. ومن الجانب الكوري الجنوبي، شاركت المدمرتان "سيجونغ ذا غريت" و"تشوي يونغ"، بالإضافة إلى السفينة اللوجستية "Hwacheon".
قبل ذلك، شاركت حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ومجموعتها في تدريبات مع السفن اليابانية في الفترة من 23 إلى 26 مارس/آذار.
قال قبطان البحرية الكورية الجنوبية تشانغ هونغ: "أنشأت القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نظامًا مشتركًا موثوقًا للدفاع البحري، بناء على التحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي، على مدى السبعين عامًا الماضية"، مشيرًا إلى أن التدريبات أدت إلى زيادة تعزيز الدفاع عن جمهورية كوريا.
كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية كيم سونغ جيوم حاملة الطائرات الأمريكية وتعهد بأن يرد الحلف بطريقة "حازمة وساحقة" على أي استفزاز أو عدوان للعدو.
وقال: "سوف نوضح أن أي محاولة لشن هجوم نووي من العدو ستعني بلا شك نهاية نظامهم".
وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن حاملة الطائرات "نيميتز" ستصل إلى ميناء بوسان اليوم الثلاثاء.