https://sputnikarabic.ae/20230328/حمزة-يوسف-أول-مسلم-يشغل-منصب-الوزير-الأول-في-اسكتلندا-1075249112.html
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا
انتخب "الحزب الوطني" الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا، حمزة يوسف، زعيما جديدا له، ليكتبه التاريخ كأول زعيم مسلم لبلد غربي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:19+0000
2023-03-28T15:19+0000
2023-03-28T15:19+0000
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انفوجرافيك
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا
انتخب "الحزب الوطني" الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا، حمزة يوسف، زعيما جديدا له، ليكتبه التاريخ كأول زعيم مسلم لبلد غربي.