عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230328/حمزة-يوسف-أول-مسلم-يشغل-منصب-الوزير-الأول-في-اسكتلندا-1075249112.html
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا
انتخب "الحزب الوطني" الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا، حمزة يوسف، زعيما جديدا له، ليكتبه التاريخ كأول زعيم مسلم لبلد غربي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:19+0000
2023-03-28T15:19+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075248054_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_e942d5f59b32bef8e289308f2e9161ab.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075248054_166:0:1223:793_1920x0_80_0_0_41bad3aba8ff0a8083d01968cd8a936e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا

15:19 GMT 28.03.2023
تابعنا عبرTelegram
انتخب "الحزب الوطني" الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا، حمزة يوسف، زعيما جديدا له، ليكتبه التاريخ كأول زعيم مسلم لبلد غربي.
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала