https://sputnikarabic.ae/20230328/خبراء-البنتاغون-يعتقدون-أن-كويكب-أومواوا-مركبة-كائنات-فضائية-1075234562.html

خبراء "البنتاغون" يعتقدون أن كويكب "أومواوا" مركبة "كائنات فضائية"

خبراء "البنتاغون" يعتقدون أن كويكب "أومواوا" مركبة "كائنات فضائية"

صرح متخصصون يشاركون في دراسة الأجسام الطائرة المجهولة من وزارة الدفاع الأمريكية أن الكويكب النجمي أومواموا، الذي حلّق عبر النظام الشمسي في عام 2017، قد يكون... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T11:05+0000

2023-03-28T11:05+0000

2023-03-28T11:05+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101766/00/1017660084_0:261:1537:1125_1920x0_80_0_0_279a5da8ec8075a51f3f505fdca232e4.jpg

كسر قوانين الجاذبيةكتب راهام لوب، مدير معهد النظرية والحوسبة في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، الرئيس السابق لقسم علم الفلك في جامعة هارفارد وشون كيركباتريك، رئيس قسم الظواهر الجوية غير المعروفة في البنتاغون في تقرير أنه من المحتمل أن يتم زيارة النظام الشمسي بشكل دوري بواسطة المركبات الفضائية التي ترسل إلى الكواكب، مركبات استطلاع. في رأيهم، يمكن أن تكون إحدى هذه "السفن الأم" الجسم النجمي 1I / Oumuamua ، الذي تم اكتشافه في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بواسطة تلسكوب Pan-STARRS في هاواي.في البداية، كان يعتقد أن "أومواموا" (الكشاف) مذنب حلق من الفضاء بين النجوم. كان الجسم يتحرك بعجلة دون أي جاذبية. لكن المذنب هو عبارة عن سحابة من الغبار والغاز، وعند الاقتراب من الشمس تحت ضغط الضوء، يمتد ليشكل ذيلًا مميزًا - لم يكن لدى أومواموا هذا.لذلك، أعيد تصنيفه على أنه كويكب. ومع ذلك، فإن المسار غير المعتاد، والانعكاسية المنخفضة، والشكل المسطح (بطول 200 متر ولا يزيد عرضه عن 20 مترًا) أمر غير معتاد على الإطلاق بالنسبة للكويكبات.تحرك الجسم بسرعة لا يمكن للمركبة الفضائية الأرضية بلوغها: نحو 26 كيلومترًا في الثانية. أظهرت الحسابات أنه جاء من جوار النجم Vega في كوكبة -القيثارة على بعد 25 سنة ضوئية منا. بعد مروره بالقرب من الشمس، استدار أومواموا فجأة، وأصبحت سرعته 92 كيلومترًا في الثانية وغادر النظام الشمسي بسرعة. لم ترد منه أية إشارات.كان لدى علماء الفلك بضعة أسابيع فقط لدراسة أومواموا قبل أن يختفي من التلسكوبات إلى الأبد. والآن، بعد أكثر من خمس سنوات، لا يوجد تفسير واضح لما رأوه. المثير للاهتمام بشكل خاص هو السرعة العالية التي تتحدى قوانين الجاذبية. يعتقد مؤلفو التقرير أن هذا الجسم يمكن أن يكون مزود بمحرك أيوني مع شراع شمسي. مثل هذه الأنظمة المستقلة غير المأهولة قادرة على السفر عبر المجرة، والإسراع بالقرب من النجوم.ومن المثير للاهتمام، أن أومواموا في النظام الشمسي، مرّ بكواكب صخرية في الغلاف الجوي في المنطقة الصالحة للسكن. واقترب من الأرض لمسافة قريبة. وتجاوز الكواكب الغازية والبعيدة والجليدية، كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.مناورة تشتت الانتباهفي الآونة الأخيرة، كان البنتاغون يروج بنشاط لموضوع الأجسام الطائرة المجهولة، والتي، بناءً على اقتراح البنتاغون، لم يعد يُنظر إليها على أنها تآمرية بحتة. يناقشها علماء الفلك والفيزياء والمهندسون بجدية في المؤتمرات العلمية والدراسات والمقالات المنشورة في مجلات التصنيف.في مارس /آذار 2022، تم إدخال فقرة خاصة في الجزء 50 من قانون الولايات المتحدة، تتطلب من البنتاغون إعداد تقارير سرية للكونغرس كل ربع سنة. في مايو/أيار، ولأول مرة منذ نصف قرن، عُقدت جلسات استماع حول مشكلة الأجسام المجهولة الهوية. ومنذ ذلك الحين، تم فتح أكثر من 360 تحقيقًا.يشار إلى أنه تم الحديث عن 'Oumuamua كسفينة مخلوقات فضائية محتملة، على الرغم من عدم ظهور بيانات جديدة. تم نشر مسودة تقرير على عجل فور ورود أنباء عن "المناطيد الصينية". إنها تشبه إلى حد كبير محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الدولية الأكثر أهمية وفي الوقت نفسه إظهار قيادة الولايات المتحدة في مجال الأمن العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20230221/صحيفة-غربية-رد-بوتين-ومنطاد-الصين-يكشفان-عن-3-أزمات-داخل-البنتاغون-الأمريكي-1073834908.html

https://sputnikarabic.ae/20230213/تصويت-هل-الأجسام-الغامضة-التي-تم-إسقاطها-كائنات-فضائية-أم-حرب-خفية؟--1073458773.html

https://sputnikarabic.ae/20230217/البنتاغون-يعلن-الانتهاء-من-جمع-حطام-المنطاد-الصيني-الذي-أُسقط-فوق-المحيط-الأطلسي-1073665235.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم