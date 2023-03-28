https://sputnikarabic.ae/20230328/دراسة-حديثة-تؤكد-وجود-مياه-في-حبيبات-زجاجية-على-سطح-القمر-1075239751.html
دراسة حديثة تؤكد وجود مياه في حبيبات زجاجية على سطح القمر
دراسة حديثة تؤكد وجود مياه في حبيبات زجاجية على سطح القمر
كشفت دراسة حديثة عن وجود مياه داخل حبيبات زجاجية موجودة على سطح القمر. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T12:29+0000
2023-03-28T12:29+0000
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الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر جيوساينس"، أكدت أنها أجرت توصيفًا منهجيًا للبتروغرافيا، وتركيب العنصر الرئيسي، وخصائص رامان، ووفرة المياه وتركيب نظائر الهيدروجين على حبات الزجاج الصدمية التي أعادتها مهمة CE5، بهدف تحديد وتوصيف خزان المياه المفقود على سطح القمر.وأظهرت الدراسة التي أعدّها فريق من الباحثين برئاسة الأكاديمية الصينية للعلوم، أن الخرز الزجاجي المؤثر CE5 تشكل بشكل أو بآخر بشكل مستمر خلال العامين الماضيين، مع قمم بارزة في أعمار التكوين منذ نحو 575 مليون سنة مضت، 380 مليون سنة و68 مليون سنة و35 مليون سنة، نشأت في الغالب من عدد قليل من الحفر التي يبلغ قطرها من 1 إلى 5 كيلومترات.من جهته، أكد الأستاذ في علم الكواكب والاستكشاف لدى الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، ماهيش أناند، أن جزيئات المياه يمكن رؤيتها "تتناثر فوق سطح القمر" عندما تكون الشمس مشرقة.يشار إلى أن الدراسة قامت بتحليل 117 حبة زجاجية رصدتها مركبة "تشانغ آه-5" الصينية في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020 وأُرسلت إلى الأرض.طالع أيضا: "ناسا" تكتشف "المياه المجمدة" على سطح القمر...فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220719/ناسا-تؤجل-إطلاق-مسبار-مصمم-للبحث-عن-المياه-على-سطح-القمر-1065270959.html
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القمر, الأخبار, منوعات
دراسة حديثة تؤكد وجود مياه في حبيبات زجاجية على سطح القمر
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كشفت دراسة حديثة عن وجود مياه داخل حبيبات زجاجية موجودة على سطح القمر.
الدراسة التي نشرتها
مجلة "نيتشر جيوساينس"، أكدت أنها أجرت توصيفًا منهجيًا للبتروغرافيا، وتركيب العنصر الرئيسي، وخصائص رامان، ووفرة المياه وتركيب نظائر الهيدروجين على حبات الزجاج الصدمية التي أعادتها مهمة CE5، بهدف تحديد وتوصيف خزان المياه المفقود على سطح القمر.
وأظهرت الدراسة التي أعدّها فريق من الباحثين برئاسة الأكاديمية الصينية للعلوم، أن الخرز الزجاجي المؤثر CE5 تشكل بشكل أو بآخر بشكل مستمر خلال العامين الماضيين، مع قمم بارزة في أعمار التكوين منذ نحو
575 مليون سنة مضت، 380 مليون سنة و68 مليون سنة و35 مليون سنة، نشأت في الغالب من عدد قليل من الحفر التي يبلغ قطرها من 1 إلى 5 كيلومترات.
من جهته، أكد الأستاذ في علم الكواكب والاستكشاف لدى الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، ماهيش أناند، أن جزيئات المياه يمكن رؤيتها "تتناثر فوق سطح القمر" عندما تكون الشمس مشرقة.
وأوضح أناند، الذي شارك في إعداد الدراسة، أن العلماء لم يتوصلوا بعد "إلى معرفة مصدرها الدقيق"، مؤكدا أنه "بالإضافة إلى اكتشاف المياه داخل حبيبات زجاجية، توصّل العلماء إلى أن ثمة تأثيراً واضحاً للشمس، إذ تبيّن لهم أن الهيدروجين الضروري في عملية تشكّل المياه، مصدره الرياح الشمسية التي تجتاح الجسيمات المشحونة عبر النظام الشمسي".
يشار إلى أن الدراسة قامت بتحليل 117 حبة زجاجية رصدتها مركبة "تشانغ آه-5"
الصينية في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020 وأُرسلت إلى الأرض.