https://sputnikarabic.ae/20230328/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قبالة-سواحل-اليابان-1075230418.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان
تم تسجيل زلزال قوته 6 درجات في المحيط الهادئ بالقرب من الساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو (اليابان)، على بعد 197 كم شرق - جنوب شرقي مدينة هاكوداتي، وفقًا لتقارير... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:08+0000
2023-03-28T10:08+0000
2023-03-28T10:08+0000
العالم
زلزال
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وفقا للبيانات، تم تسجيل الزلزال في الساعة 12:18 بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء.وقالت الخدمة: "بحسب شدة الاهتزاز في مركز الزلزال، فإن الزلزال يعتبر "مدمرا"".كما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حجم الزلزال عند 6.2.
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العالم, زلزال
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان
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تم تسجيل زلزال قوته 6 درجات في المحيط الهادئ بالقرب من الساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو (اليابان)، على بعد 197 كم شرق - جنوب شرقي مدينة هاكوداتي، وفقًا لتقارير الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وفقا للبيانات، تم تسجيل الزلزال في الساعة 12:18 بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء.
وقالت الخدمة: "بحسب شدة الاهتزاز في مركز الزلزال، فإن الزلزال يعتبر "مدمرا"".
كما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حجم الزلزال عند 6.2.