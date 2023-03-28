https://sputnikarabic.ae/20230328/سبوتنيك-تقيم-ورشة-عمل-في-جامعة-دمشق-حول-مخاطر-الأخبار-المزيفة-1075236375.html
"سبوتنيك" تقيم ورشة عمل في جامعة دمشق "حول مخاطر الأخبار المزيفة"
"سبوتنيك" تقيم ورشة عمل في جامعة دمشق "حول مخاطر الأخبار المزيفة"
أقامت وكالة أنباء وراديو "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة دمشق، ورشة عمل تحت عنوان "ظاهرة الأخبار المزيفة وتأثيرها على... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T12:02+0000
2023-03-28T12:02+0000
2023-03-28T12:52+0000
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وحضر الورشة التخصصية الكادر التدريسي في الكلية وعدد من الطلبة من كل الاختصاصات، وذلك في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق.وأدارت الورشة مديرة إدارة الصورة الذهنية لدائرة التعاون الدولي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، صوفيا زاغورسكايا، بمشاركة مدير التعاون الدولي في المجموعة فاسيلي بوشكوف، ونائبة مدير الدائرة العامة للإعلام في المجموعة فيكتوريا بوليكاربوفا، عبر تقنية الفيديو.وناقشت الورشة دور وسائل الإعلام في مواجهة تزييف الحقائق والحرب الإعلامية التي تتعرض لها سوريا وروسيا، كما تناولت الورشة محور تضليل الإعلام الغربي للرأي العام العالمي.في حين أتاحت إدارة الجلسة لطلاب كلية الإعلام فرصة الأسئلة والحوار والنقاش البنّاء في إطار محور الورشة، الذي يحتاجه كل صحفي في مشواره المهني خصوصًا في ظل فوضى مصادر الأخبار والمعلومات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما تحدثت نائبة مدير الدائرة العامة للإعلام في المجموعة فيكتوريا بوليكاربوفا.فيما أكدت عميدة كلية الإعلام، الدكتورة بارعة شقير، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الورشة تحاول قدر الإمكان ربط طلاب الجامعة بسوق العمل، كما شكرت الوكالة لمساعيها المستمرة في صقل الخبرات وتطوير المعلومات لدى طلاب الكلية.بدورها تحدثت طالبة الدراسات العليا آمنة ديب، عن جهود كلية الإعلام التي تسعى دائمًا لربط الطلبة مع الوسائل الإعلامية في الخارج من خلال الورشات التدريبية المستمرة، مشيرةً إلى حاجة الطلاب لمثل هذه الورشات بشكل متواصل لصقل الخبرات والمعلومات وتطويرها.وقالت الطالبة جيزيل حداد إن الاهتمام بهذه الأنشطة يُكسب الطلبة المزيد من المعلومات، ويطور من مهاراتهم العملية في التعامل مع الأخبار المزيفة وكيفية التحقق من وثوقيتها.وتسعى الكلية لتقديم خدمات في مجال التأهيل الإعلامي تعليمًا وتدريبًا وبحثًا وتسويقًا لسوريا والوطن العربي، لكن افتقادها للجانب العملي يأتي تزامنًا مع الحرب التي أصابت البلاد، منذ استخدام استديوهاتها المخصصة لتدريب الطلاب من قبل إحدى القنوات المحلية الإخبارية، عقب تدمير مقرها جراء الأعمال الإرهابية في ريف دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230313/العراق-ينضم-لمشروع-سبوتنيك-برو-1074652968.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
"سبوتنيك" تقيم ورشة عمل في جامعة دمشق "حول مخاطر الأخبار المزيفة"
12:02 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أقامت وكالة أنباء وراديو "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة دمشق، ورشة عمل تحت عنوان "ظاهرة الأخبار المزيفة وتأثيرها على وسائل الإعلام الحديثة".
وحضر الورشة التخصصية الكادر التدريسي في الكلية وعدد من الطلبة من كل الاختصاصات، وذلك في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق.
وأدارت الورشة مديرة إدارة الصورة الذهنية لدائرة التعاون الدولي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، صوفيا زاغورسكايا، بمشاركة مدير التعاون الدولي في المجموعة فاسيلي بوشكوف، ونائبة مدير الدائرة العامة للإعلام في المجموعة فيكتوريا بوليكاربوفا، عبر تقنية الفيديو.
وناقشت الورشة دور وسائل الإعلام في مواجهة تزييف الحقائق والحرب الإعلامية التي تتعرض لها سوريا وروسيا، كما تناولت الورشة محور تضليل الإعلام الغربي للرأي العام العالمي.
وأوضح مدير التعاون الدولي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" فاسيلي بوشكوف، في مداخلة عبر الفيديو، أن الأخبار المزيفة تنتشر بشكل كبير خلال فترة الحروب والأزمات، وهنا تزداد مسؤولية الصحفيين في البحث عن الحقائق ونشرها، والحاجة للتأكد من مصداقيتها.
في حين أتاحت إدارة الجلسة لطلاب كلية الإعلام فرصة الأسئلة والحوار والنقاش البنّاء في إطار محور الورشة، الذي يحتاجه كل صحفي في مشواره المهني خصوصًا في ظل فوضى مصادر الأخبار والمعلومات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما تحدثت نائبة مدير الدائرة العامة للإعلام في المجموعة فيكتوريا بوليكاربوفا.
فيما أكدت عميدة كلية الإعلام، الدكتورة بارعة شقير، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الورشة تحاول قدر الإمكان ربط طلاب الجامعة بسوق العمل، كما شكرت الوكالة لمساعيها المستمرة في صقل الخبرات وتطوير المعلومات لدى طلاب الكلية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد العمر نائب عميد كلية الإعلام للشؤون العلمية، أهمية هذه الورشات لناحية التدريب العملي الذي يفتقده طلاب الكلية، مشيرًا إلى وجود نية لتنظيم العديد من الورشات التدريبية بالتعاون مع وكالات الأنباء الروسية خلال المرحلة المقبلة.
بدورها تحدثت طالبة الدراسات العليا آمنة ديب، عن جهود كلية الإعلام التي تسعى دائمًا لربط الطلبة مع الوسائل الإعلامية في الخارج من خلال الورشات التدريبية المستمرة، مشيرةً إلى حاجة الطلاب لمثل هذه الورشات بشكل متواصل لصقل الخبرات والمعلومات وتطويرها.
وقالت الطالبة جيزيل حداد إن الاهتمام بهذه الأنشطة يُكسب الطلبة المزيد من المعلومات، ويطور من مهاراتهم العملية في التعامل مع الأخبار المزيفة وكيفية التحقق من وثوقيتها.
يُذكر أن كلية الإعلام في جامعة دمشق تأسست بتاريخ 1 آذار/ مارس عام 2011، وتضم اختصاصات العلاقات العامة والإعلان والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني والصحافة والنشر، بعد أن كانت قسمًا للصحافة تابعًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق منذ عام 1987.
وتسعى الكلية لتقديم خدمات في مجال التأهيل الإعلامي تعليمًا وتدريبًا وبحثًا وتسويقًا لسوريا والوطن العربي، لكن افتقادها للجانب العملي يأتي تزامنًا مع الحرب التي أصابت البلاد، منذ استخدام استديوهاتها المخصصة لتدريب الطلاب من قبل إحدى القنوات المحلية الإخبارية، عقب تدمير مقرها جراء الأعمال الإرهابية في ريف دمشق.