سفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال... صور
© Sputnik . Munzer Saidسفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
رست سفينة باكستانية، هي الثانية خلال عشرة أيام، في ميناء اللاذقية اليوم، حاملة على متنها 200 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بالتوازي مع طائرات المساعدات التي تحط أسبوعيا في مطار دمشق الدولي.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية أن سفينة المساعدات الباكستانية التي وصلت اليوم تحمل على متنها مولدات كهربائية لتقديمها للمدارس في المحافظة دعماً للعملية التعليمية، بالإضافة لمواد طبية وغذائية.
وقال السفير الباكستاني في سوريا شاهد أختر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذه السفينة هي الثانية التي تحط في ميناء اللاذقية خلال عشرة أيام لدعم المتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن سفينتين تجاريتين تحملان كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية ستصلان سوريا تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة".
© Sputnik . Munzer Saidسفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال
سفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
وأكد أختر أن المساعدات الباكستانية تعكس مشاعر الود والمحبة التي يحملها الشعب الباكستاني للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أختر أن "السفينة تحمل مواداً غذائية وطبية، بالإضافة لمعدات كهربائية مقدمة للمدارس والجهات التي تحتاج لمثل هذه التجهيزات، وأضاف: يتم تقديم المساعدات من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة عن الإغاثة، حيث نعلم الحاجة لمواد نوعية متل المولدات والتجهيزات الكهربائية، والأغذية، والأدوية".
© Sputnik . Munzer Saidسفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال
سفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
وأعرب أختر عن شكره للحكومة السورية لتقديمها التسهيلات كافة لوصول السفينة وتسهيل مهمتها، مؤكداً ثبات موقف باكستان الداعم لسوريا وقضاياها.
ولفت أختر إلى أن وصول السفينتين إلى ميناء اللاذقية، يأتي بالتوازي مع وصول طائرات شركة الخطوط الجوية الباكستانية، إلى مطار دمشق الدولي أسبوعياً محمّلة بالمواد الإغاثية اللازمة.
من جهته، أشاد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسر حبيب في تصريح ل"سبوتنيك"، بالجهود الإنسانية والإغاثية التي قدمتها باكستان حكومة وشعباً لمساندة المتضررين من الزلزال ودعم الجهود الحكومية، مشيراً إلى مشاركة المجموعات الإغاثية الباكستانية، فرق الإنقاذ في عمليات البحث والإنقاذ غظاة الزالزال، بالإضافة لارسال المساعدات تباعاً عن طريق السفن والطائرات.
© Sputnik . Munzer Saidسفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال
سفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا لدعم المدارس المتضررة من الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
وبيّن حبيب أهمية المساعدات في رفع مستوى الاستجابة لكارثة الزلزال من خلال دعم الجهود الإغاثية، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع هذه المساعدات على المتضررين بالتنسيق مع لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة.
وأعرب حبيب عن شكره لباكستان حكومة وشعباً على المساعدات التي تقدمها لدعم المتضررين ومساعدتهم على تجاوز محنتهم الإنسانية.