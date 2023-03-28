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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/سياسي-فرنسي-يصف-سياسة-الناتو-بـالجنون-1075230885.html
سياسي فرنسي يصف سياسة الناتو بـ"الجنون"
سياسي فرنسي يصف سياسة الناتو بـ"الجنون"
وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، سياسة الناتو تجاه أوكرانيا بالجنون. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:24+0000
2023-03-28T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
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ينتقد فيليبو باستمرار الدول الغربية بسبب سياساتها المعادية لروسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، واتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بالسعي لشن حرب عالمية ثالثة وتعريض أمن فرنسا للخطر.صرّح السياسيون الغربيون مرارا وتكرارا أن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، أجابوا بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-الناتو-يتسبب-باستيقاظ-تحالف-كان-يخشاه-العسكريون-الاستراتيجيون-الغربيون-دائما-1075191889.html
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العالم, الناتو
العالم, الناتو

سياسي فرنسي يصف سياسة الناتو بـ"الجنون"

10:24 GMT 28.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
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وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، سياسة الناتو تجاه أوكرانيا بالجنون.
ينتقد فيليبو باستمرار الدول الغربية بسبب سياساتها المعادية لروسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، واتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بالسعي لشن حرب عالمية ثالثة وتعريض أمن فرنسا للخطر.

و"غرد" السياسي، أمس الاثنين، قائلا: "إرسال قذائف اليورانيوم المنضب، وإرسال الطائرات المقاتلة، والاستفزازات: الناتو يصاب بالجنون في أوكرانيا!".

صرّح السياسيون الغربيون مرارا وتكرارا أن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
صحيفة: الناتو يتسبب باستيقاظ تحالف كان يخشاه العسكريون الاستراتيجيون الغربيون دائما
أمس, 10:17 GMT
في موسكو، أجابوا بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
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