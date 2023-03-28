https://sputnikarabic.ae/20230328/سياسي-فرنسي-يصف-سياسة-الناتو-بـالجنون-1075230885.html
سياسي فرنسي يصف سياسة الناتو بـ"الجنون"
سياسي فرنسي يصف سياسة الناتو بـ"الجنون"
وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، سياسة الناتو تجاه أوكرانيا بالجنون. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T10:24+0000
2023-03-28T10:24+0000
2023-03-28T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
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ينتقد فيليبو باستمرار الدول الغربية بسبب سياساتها المعادية لروسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، واتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بالسعي لشن حرب عالمية ثالثة وتعريض أمن فرنسا للخطر.صرّح السياسيون الغربيون مرارا وتكرارا أن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، أجابوا بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-الناتو-يتسبب-باستيقاظ-تحالف-كان-يخشاه-العسكريون-الاستراتيجيون-الغربيون-دائما-1075191889.html
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العالم, الناتو
سياسي فرنسي يصف سياسة الناتو بـ"الجنون"
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وصف السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، سياسة الناتو تجاه أوكرانيا بالجنون.
ينتقد فيليبو باستمرار الدول الغربية بسبب سياساتها المعادية لروسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، واتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بالسعي لشن حرب عالمية ثالثة وتعريض أمن فرنسا للخطر.
و"غرد" السياسي، أمس الاثنين، قائلا: "إرسال قذائف اليورانيوم المنضب، وإرسال الطائرات المقاتلة، والاستفزازات: الناتو يصاب بالجنون في أوكرانيا!".
صرّح السياسيون الغربيون مرارا وتكرارا أن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية.
في موسكو، أجابوا بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.