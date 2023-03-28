عربي
https://sputnikarabic.ae/20230328/صحيفة-إستونيا-تزود-أوكرانيا-بأسلحة-قديمة-وتشتري-جديدة-على-حساب-الاتحاد-الأوروبي-1075240177.html
صحيفة: إستونيا تزود أوكرانيا بأسلحة قديمة وتشتري جديدة على حساب الاتحاد الأوروبي
صحيفة: إستونيا تزود أوكرانيا بأسلحة قديمة وتشتري جديدة على حساب الاتحاد الأوروبي
تعمل إستونيا على تحديث ترسانتها على حساب جيرانها الأوروبيين، وإرسال مخزونات قديمة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T12:36+0000
2023-03-28T12:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec8218bb38c81e466eed68f181c1a4e.jpg
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "إنهم يرسلون القديمة إلى أوكرانيا ويشترون أسلحة جديدة لأنفسهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي".وأضاف دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي أن الإستونيين يرسلون أسلحة قديمة لم يعد يتم إنتاجها ثم يطالبون بتعويض يعادل ثمن الأسلحة الحديثة.وأشارت الصحيفة إلى أن إستونيا تتلقى تعويضًا عن المساعدة لأوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي غير الممول من الميزانية. وفقًا للبيانات السرية لوزارة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، فإن ست دول تطالب بالحصول على تعويضات تعادل قيمة شراء الأسلحة الجديدة، وليس القيمة الحقيقية لما أرسلوه. وتشمل هذه البلدان فنلندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفرنسا والسويد.وبحسب المعلومات، طالبت إستونيا بأكثر من 160 مليون يورو مقابل "تبرعاتها" السابقة لأوكرانيا، وتم تعويضها بـ 134 مليون يورو.أنشأ الاتحاد الأوروبي صندوق السلام الأوروبي الممول من خارج الميزانية في مارس/آذار 2021، لزيادة القدرة على منع النزاعات وتعزيز الأمن الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20220302/إسبانيا-ترسل-أسلحة-هجومية-إلى-أوكرانيا-1059352797.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15976b4bf1405824e12a5ee05134d77a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة: إستونيا تزود أوكرانيا بأسلحة قديمة وتشتري جديدة على حساب الاتحاد الأوروبي

12:36 GMT 28.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تعمل إستونيا على تحديث ترسانتها على حساب جيرانها الأوروبيين، وإرسال مخزونات قديمة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي للصحيفة: "إنهم يرسلون القديمة إلى أوكرانيا ويشترون أسلحة جديدة لأنفسهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي أن الإستونيين يرسلون أسلحة قديمة لم يعد يتم إنتاجها ثم يطالبون بتعويض يعادل ثمن الأسلحة الحديثة.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا
2 مارس 2022, 08:36 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن إستونيا تتلقى تعويضًا عن المساعدة لأوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي غير الممول من الميزانية. وفقًا للبيانات السرية لوزارة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، فإن ست دول تطالب بالحصول على تعويضات تعادل قيمة شراء الأسلحة الجديدة، وليس القيمة الحقيقية لما أرسلوه. وتشمل هذه البلدان فنلندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفرنسا والسويد.
وبحسب المعلومات، طالبت إستونيا بأكثر من 160 مليون يورو مقابل "تبرعاتها" السابقة لأوكرانيا، وتم تعويضها بـ 134 مليون يورو.
أنشأ الاتحاد الأوروبي صندوق السلام الأوروبي الممول من خارج الميزانية في مارس/آذار 2021، لزيادة القدرة على منع النزاعات وتعزيز الأمن الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала