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https://sputnikarabic.ae/20230328/طلاب-روس-يطورون-ملصقات-لتحديد-الأضرار-التي-تلحق-بالشحنات-1075223603.html
باحثون روس يطورون ملصقات لتحديد الأضرار التي تلحق بالشحنات
باحثون روس يطورون ملصقات لتحديد الأضرار التي تلحق بالشحنات
طور طلاب جامعة إيفانوفو الروسية مستشعرات لاصقة تُظهر الأضرار التي لحقت بالشحنات، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T08:26+0000
2023-03-28T08:34+0000
علوم
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وقالت الخدمة لوكالة "سبوتنيك": "أنشأ فريق جامعة إيفانوفو الحكومية للكيمياء والتكنولوجيا مستشعرات لاصقة توضح أن الشحنة تعرضت للتلف أثناء النقل وتساعد في تتبع وقت حدوثه. سيؤدي هذا إلى تحسين جودة تسليم البضائع القيمة أو باهظة الثمن أو الهشة لشركات النقل".والمستشعرات هي عبارة عن صدمات صغيرة ذاتية اللصق غالبًا ما تستخدمها شركات النقل. خلال التجارب المعملية، لفت المطورون الانتباه إلى مادة خاصة، تتفاعل مع التأثير المادي وتغير لونها عند تلف الشحنة.وأضاف: "في المستقبل القريب، تخطط مجموعة الطلاب لإجراء اختبارات معملية للمادة، وبحلول منتصف عام 2023، ستظهر عينة اختبار من المستشعر. ومن المخطط طرحها في السوق في غضون 2-3 سنوات مقبلة".
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علوم
علوم

باحثون روس يطورون ملصقات لتحديد الأضرار التي تلحق بالشحنات

08:26 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 28.03.2023)
© Sputnikعلماء روس
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik
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طور طلاب جامعة إيفانوفو الروسية مستشعرات لاصقة تُظهر الأضرار التي لحقت بالشحنات، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية.
وقالت الخدمة لوكالة "سبوتنيك": "أنشأ فريق جامعة إيفانوفو الحكومية للكيمياء والتكنولوجيا مستشعرات لاصقة توضح أن الشحنة تعرضت للتلف أثناء النقل وتساعد في تتبع وقت حدوثه. سيؤدي هذا إلى تحسين جودة تسليم البضائع القيمة أو باهظة الثمن أو الهشة لشركات النقل".

وأضافت أنه تم تنفيذ العمل في المشروع في إطار برنامج تسريع تديره منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية.

والمستشعرات هي عبارة عن صدمات صغيرة ذاتية اللصق غالبًا ما تستخدمها شركات النقل. خلال التجارب المعملية، لفت المطورون الانتباه إلى مادة خاصة، تتفاعل مع التأثير المادي وتغير لونها عند تلف الشحنة.
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وقال قائد الفريق، طالب الماجستير في السنة الأولى بجامعة إيفانوفو الحكومية للتكنولوجيا الكيميائية، دانييل جريازنوف: "المستشعر عبارة عن ملصق يحتوي على مادة مطلية عليه. يتم تثبيت المادة على ملصق يمكن وضعه على عبوة الشحن. إذا حدث الضرر، فستلمع المادة. لن يعمل المستشعر إذا تمزقت العلبة".

وأضاف: "في المستقبل القريب، تخطط مجموعة الطلاب لإجراء اختبارات معملية للمادة، وبحلول منتصف عام 2023، ستظهر عينة اختبار من المستشعر. ومن المخطط طرحها في السوق في غضون 2-3 سنوات مقبلة".
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