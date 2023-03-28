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https://sputnikarabic.ae/20230328/علماء-روس-يحددون-علامة-خاصة-لدى-مرضى-سرطان-البروستات--1075223874.html
علماء روس يحددون علامة خاصة لدى مرضى سرطان البروستات
علماء روس يحددون علامة خاصة لدى مرضى سرطان البروستات
اكتشف علماء من جامعة "تيومين" الطبية (TMU)، ضمن جزء من فريق بحث دولي، علامة خاصة لدى مرضى سرطان البروستات، والتي من الممكن أن تحدد الأورام المحتملة، واختيار... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T08:36+0000
2023-03-28T08:48+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وفقًا للعلماء، لا توجد حتى الآن مؤشرات موثوقة من شأنها أن تساعد في التمييز بين الأنواع الخبيثة من سرطان البروستات وأشكاله البطيئة والحميدة.وقام الفريق الدولي بتحليل نشاط "الرنا الميكروي –153" (جزيئات الحمض النووي الريبي القصيرة غير المشفرة ذات إمكانات عالية للعلامات الحيوية) في مرضى سرطان البروستات بمراحل مختلفة.يخطط فريق البحث الدولي لمواصلة البحث عن الجزيئات المجهرية التي يمكنها التنبؤ بتطور أورام البروستات في اتجاه ورم خبيث.ويقول العلماء إنه كلما تم تحديد المزيد من العلامات العدوانية لسرطان البروستات، يمكن إنشاء أنظمة اختبار أكثر موثوقية للتنبؤ بمسار المرض.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلة-علمية-تكشف-عن-5-أسباب-لضرورة-الحذر-عند-منح-الأطفال-أدوية-الحرارة--1075203392.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يحددون علامة خاصة لدى مرضى سرطان البروستات

08:36 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 08:48 GMT 28.03.2023)
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteباحثون في مركز تكساس للطب النانوي للسرطان (TCCN) يعملون على تطوير لقاحات النانو لعلاج السرطان.
باحثون في مركز تكساس للطب النانوي للسرطان (TCCN) يعملون على تطوير لقاحات النانو لعلاج السرطان. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
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اكتشف علماء من جامعة "تيومين" الطبية (TMU)، ضمن جزء من فريق بحث دولي، علامة خاصة لدى مرضى سرطان البروستات، والتي من الممكن أن تحدد الأورام المحتملة، واختيار العلاج الفعال المضاد للأورام.
وفقًا للعلماء، لا توجد حتى الآن مؤشرات موثوقة من شأنها أن تساعد في التمييز بين الأنواع الخبيثة من سرطان البروستات وأشكاله البطيئة والحميدة.
وقام الفريق الدولي بتحليل نشاط "الرنا الميكروي –153" (جزيئات الحمض النووي الريبي القصيرة غير المشفرة ذات إمكانات عالية للعلامات الحيوية) في مرضى سرطان البروستات بمراحل مختلفة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت عن طريق النسخ العكسي لتفاعل البلمرة المتسلسل، أن التعبير عن "الرنا الميكروي 153" يزداد بشكل ملحوظ في أورام البروستات النقيلية مقارنة بالأورام غير النقيلية.

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قال أفرين بيليرلي، أحد مؤلفي الدراسة، والمساعد في قسم أمراض النساء والولادة في "تيومين": "لتقييم القدرة التنبؤية من "الرنا الميكروي 153" فيما يتعلق بالورم الخبيث، قمنا بتحليل "منحنى الخطأ" أي نسبة الكائنات ذات السمة إلى جميع الكائنات. وقد وجد أن هذا الرنا الميكروي يمكن أن يكون بمثابة علامة تنبؤية محتملة، مع حساسية 72 % وخصوصية 86%، ووجدنا أيضا أن التعبير العالي عن "الرنا الميكروي -153" يزيد من خطر الإصابة بالورم الخبيث بنحو ثلاث مرات".

يخطط فريق البحث الدولي لمواصلة البحث عن الجزيئات المجهرية التي يمكنها التنبؤ بتطور أورام البروستات في اتجاه ورم خبيث.
ويقول العلماء إنه كلما تم تحديد المزيد من العلامات العدوانية لسرطان البروستات، يمكن إنشاء أنظمة اختبار أكثر موثوقية للتنبؤ بمسار المرض.
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