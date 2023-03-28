https://sputnikarabic.ae/20230328/قائد-عسكري-بريطاني-نحتاج-لـ10-سنوات-للتحضير-لمواجهة-روسيا-عسكريا-تقرير-يقارن-بين-الجيشين-1075239133.html

قائد عسكري بريطاني: "نحتاج لـ10 سنوات للتحضير لمواجهة روسيا عسكريا"... تقرير يقارن بين الجيشين

قائد عسكري بريطاني: "نحتاج لـ10 سنوات للتحضير لمواجهة روسيا عسكريا"... تقرير يقارن بين الجيشين

تحتاج بريطانيا لمدة تترواح ما بين 5 إلى 10 سنوات لتجهز نفسها للتمكن من صد هجوم روسي في حال اندلعت مواجهة بين الطرفين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T12:33+0000

2023-03-28T12:33+0000

2023-03-28T12:33+0000

رصد عسكري

العالم

روسيا

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_71c1928574db422f8bb30fb1276dbc69.jpg

في تقرير إعلامي نشرته "ديلي ميل" البريطانية، حذر قائد عسكري بريطاني كبير من تدمير قوي للقوات المسلحة البريطانية، بسبب خفض ميزانية التسليح والاستثمار، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج من "5 إلى 10 سنوات" لصد هجوم روسي.قال الجنرال ريتشارد بارونز، إن بريطانيا كانت مستعدة لخوض الحرب في غضون أربع ساعات خلال الحرب الباردة الماضية، لكن عقودا من التراجع والتخفيضات في الجيش دمرت ذلك.واتهم القائد العسكري ذو الـ63 عاما، رئيس الوزراء بتأجيل قضية الإنفاق العسكري لاستخدامها لاحقا في انتخابات عامة أخرى، مع تجاهل رئيس الوزراء ريشي سوناك والمستشار جيريمي هانت تحذيرات التراجع، محذرا من أن روسيا غاضبة وقد تعيد تسليح نفسها لتصبح أكثر تهديدا للغرب.وكشفت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، عن خطط لإنفاق 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية على وزارة الدفاع خلال العامين المقبلين، وهو جزء بسيط من 8 مليارات إلى 11 مليار جنيه إسترليني، كما ورد من قبل وزير الدفاع بن والاس.كما تعهد ريشي سوناك برفع الإنفاق الدفاعي لأكثر من 2 في المئة من الدخل القومي إلى 2.5 في المئة، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا بشأن موعد تحقيق ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230325/ميدفيديف-يجب-أن-يصبح-تعداد-الجيش-الروسي-أكبر-وألا-يقل-عن-15-مليون-عسكري-1075116545.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم, روسيا, بريطانيا