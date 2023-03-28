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https://sputnikarabic.ae/20230328/قراصنة-يختطفون-ناقلة-نفط-في-خليج-غينيا-1075240650.html
قراصنة يختطفون ناقلة نفط في خليج غينيا
قراصنة يختطفون ناقلة نفط في خليج غينيا
ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن قراصنة اختطفوا ناقلة نفط، تابعة لشركة مونجاسا الدنماركية، في خليج غينيا، وعلى متنها 16 من أفراد الطاقم. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:04+0000
2023-03-28T13:04+0000
العالم
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ونقلت الوكالة عن ممثل الشركة أن "القراصنة هاجموا سفينة دنماركية في خليج غينيا وصعدوا إليها، وانقطعت جميع قنوات الاتصال بالسفينة Monjasa Reformer".وتم مهاجمة الناقلة في 25 مارس / آذار، على بعد 225 كيلومترًا من ميناء بوانت نوار في جمهورية الكونغو. وبحسب ما ورد، كانت السفينة ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة Montec Ship Management ومقرها دبي، والتي تملكها Monjasa، وتحمل النفط والمواد الكيماوية.وقالت الوكالة في بيان: "أبلغت مونتيك مركز تعاون بحري تديره البحرية البريطانية والفرنسية بالحادث للحفاظ على الأمن في خليج غينيا".وقالت مونجاسا إنها تتعاون مع جميع السلطات البحرية ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك العديد من القوات البحرية.
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قراصنة يختطفون ناقلة نفط في خليج غينيا

13:04 GMT 28.03.2023
© Sputnik / ناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik /
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ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن قراصنة اختطفوا ناقلة نفط، تابعة لشركة مونجاسا الدنماركية، في خليج غينيا، وعلى متنها 16 من أفراد الطاقم.
ونقلت الوكالة عن ممثل الشركة أن "القراصنة هاجموا سفينة دنماركية في خليج غينيا وصعدوا إليها، وانقطعت جميع قنوات الاتصال بالسفينة Monjasa Reformer".
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وتم مهاجمة الناقلة في 25 مارس / آذار، على بعد 225 كيلومترًا من ميناء بوانت نوار في جمهورية الكونغو. وبحسب ما ورد، كانت السفينة ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة Montec Ship Management ومقرها دبي، والتي تملكها Monjasa، وتحمل النفط والمواد الكيماوية.
وقالت الوكالة في بيان: "أبلغت مونتيك مركز تعاون بحري تديره البحرية البريطانية والفرنسية بالحادث للحفاظ على الأمن في خليج غينيا".
وقالت مونجاسا إنها تتعاون مع جميع السلطات البحرية ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك العديد من القوات البحرية.
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