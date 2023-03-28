https://sputnikarabic.ae/20230328/قطر-تلغي-التدابير-الاحترازية-للمسافرين-القادمين-من-الصين-وهونغ-كونغ-1075252548.html
قطر تلغي التدابير الاحترازية للمسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ
قطر تلغي التدابير الاحترازية للمسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ
أعلنت السلطات القطرية إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على المسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ ومكاو، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T17:01+0000
2023-03-28T17:01+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وذكر البيان أن إبراز شهادة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي أر لفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل السفر يعد "إجراء غير مطلوب".ولفت بيان وزارة الصحة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار، في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات الإصابة بكوفيد 19 واستقرار الوضع الصحي في المنطقة وفي كافة دول العالم.وأوضح البيان أن إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على مسافري هذه الدول، يمثل إنهاء لكافة قيود السفر التي جرى تطبيقها في قطر خلال الجائحة.يذكر أن الصين استأنفت إصدار التأشيرات للسياح الأجانب منتصف مارس/ آذار الجاري، لأول مرة منذ تفشي الجائحة قبل 3 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230102/قطر-تلزم-المسافرين-القادمين-من-الصين-بتقديم-نتيجة-سلبية-لاختبار-كورونا-1071845504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, فيروس كورونا
العالم العربي, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, فيروس كورونا
قطر تلغي التدابير الاحترازية للمسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ
17:01 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 17:02 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات القطرية إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على المسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ ومكاو، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسمية.
وذكر البيان أن إبراز شهادة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي أر لفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل السفر يعد "إجراء غير مطلوب".
ولفت بيان وزارة الصحة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار، في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات الإصابة بكوفيد 19
واستقرار الوضع الصحي في المنطقة وفي كافة دول العالم.
وأوضح البيان أن إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على مسافري هذه الدول، يمثل إنهاء لكافة قيود السفر التي جرى تطبيقها في قطر خلال الجائحة.
يذكر أن الصين استأنفت إصدار التأشيرات للسياح الأجانب منتصف مارس/ آذار الجاري، لأول مرة منذ تفشي الجائحة قبل 3 سنوات.