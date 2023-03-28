https://sputnikarabic.ae/20230328/كنعاني-حضور-إيران-الاستشاري-في-سوريا-يأتي-بناء-على-طلب-من-حكومتها-1075226140.html

كنعاني: حضور إيران الاستشاري في سوريا يأتي بناء على طلب من حكومتها

كنعاني: حضور إيران الاستشاري في سوريا يأتي بناء على طلب من حكومتها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الوجود الإيراني الاستشاري في سوريا يأتي بناء على طلب من حكومتها. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T09:16+0000

2023-03-28T09:16+0000

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جاء ذلك في معرض رده على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، حول البيان الذي نشر أخيرا باسم المركز الاستشاري الإيراني في سوريا.وقال كنعاني: "مثلما أُعلن عدة مرات، يتواصل الوجود الاستشاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا بناءً على طلب حكومتها".وأضاف أن هذا الوجود يأتي "في إطار تقديم المساعدة الاستشارية للقوات المسلحة والشعب السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة".وتابع: "أي موقف رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عملية مكافحة الإرهاب في هذا البلد، إنما يصدر عن دائرة الشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية أو القسم الصحفي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".وقبل أيام، حذر المركز الاستشاري الإيراني في سوريا "العدو الأمريكي" من أن لديه القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزه في البلاد، وذلك بعد مقتل 7 أشخاص وجرح مثلهم في قصف أمريكي لدير الزور.وأضاف المركز في بيان وقتها: "لطالما كانت مهمتنا وحضورنا المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية وتحت رعايتها لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)".

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