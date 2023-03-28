https://sputnikarabic.ae/20230328/كيسنجر-يحذر-من-حرب-باردة-أكثر-خطورة-من-سابقتها-1075225893.html
كيسنجر يحذر من حرب باردة أكثر خطورة من سابقتها
كيسنجر يحذر من حرب باردة أكثر خطورة من سابقتها
حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، من حرب باردة ثانية ستكون أكثر خطورة من الأولى. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T09:19+0000
2023-03-28T09:19+0000
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وتنبأ كيسنجر أن الحرب الباردة الثانية بدأت تلوح في الأفق، والتي ستكون بين الولايات المتحدة والصين، داعيًا واشنطن لفعل شيء على وجه السرعة حيال ذلك.ودعا الوزير الأسبق في وقت سابق، لعدم نسيان روسيا، و"إيجاد مكان" لها بعد الأحداث في أوكرانيا.واقترح كيسنجر خلال مقابلة مع صحيفة "التايمز" أنه "سيكون من الضروري إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا استراتيجيا للصين في أوروبا".وقال كيسنجر سابقا، إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي "بشكل مثالي" إلى تحولها إلى دولة محايدة، وجسر بين روسيا وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220612/كيسنجر-يجب-أن-نعطي-مكانا-لروسيا-بعد-أحداث-أوكرانيا-1063463054.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
كيسنجر يحذر من حرب باردة أكثر خطورة من سابقتها
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حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، من حرب باردة ثانية ستكون أكثر خطورة من الأولى.
وتنبأ كيسنجر أن الحرب الباردة الثانية بدأت تلوح في الأفق، والتي ستكون بين الولايات المتحدة والصين، داعيًا واشنطن لفعل شيء على وجه السرعة حيال ذلك.
ففي لقاء مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، تنبأ كيسنجر أن تكون هذه الحرب أكثر خطورة من سابقتها، قائلا: "يمكن أن تبدأ حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة. يتمتع كلا البلدين بموارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم يكن الحال خلال الحرب الباردة الأولى. أصبحت بكين وواشنطن الآن خصمين، ولا يستحق انتظار أن تصبح الصين ذات ميول غربية".
ودعا الوزير الأسبق في وقت سابق، لعدم نسيان روسيا
، و"إيجاد مكان" لها بعد الأحداث في أوكرانيا.
واقترح كيسنجر خلال مقابلة مع صحيفة
"التايمز" أنه "سيكون من الضروري إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا استراتيجيا للصين في أوروبا".
وقال كيسنجر سابقا، إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي "بشكل مثالي" إلى تحولها إلى دولة محايدة
، وجسر بين روسيا وأوروبا.