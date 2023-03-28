https://sputnikarabic.ae/20230328/كيم-جونغ-أون-يدعو-لإنتاج-مزيد-من-النووي-لصنع-أسلحة-قوية-تفوق-الخيال-1075220792.html
كيم جونغ أون يدعو لإنتاج مزيد من النووي لصنع أسلحة قوية "تفوق الخيال"
كيم جونغ أون يدعو لإنتاج مزيد من النووي لصنع أسلحة قوية "تفوق الخيال"
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على مشروع التسلح النووي للبلاد، ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T04:32+0000
2023-03-28T04:32+0000
2023-03-28T05:41+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
كوريا الجنوبية
نووي
اسلحة نووية
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وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، دعا الزعيم إلى بذل جهود لتوسيع إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة ومواصلة إنتاج أسلحة نووية قوية في محاولة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الترسانة النووية.وقال كيم جونغ أون: "يجب أن نكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي مكان، وهو الأمر الذي سيقودنا لتفادي استخدام الأسلحة النووية إلى الأبد"، وفقا لوكالة "يونهاب".ولفت إلى أن "البلاد سارت في الطريق الشاق ولكن بعيد المنال لامتلاك الأسلحة النووية، والعدو الذي ستواجهه قوتنا النووية التي لها قوة ردع قوية، ليست أي دولة أو مجموعة محددة بل الحرب والتسلح النووي نفسه".واختتم كيم أن "خط حزبنا في تعزيز القوات النووية يهدف إلى حماية سلامة البلاد في نهاية المطاف والسلام والاستقرار الإقليميين".
https://sputnikarabic.ae/20230327/كوريا-الشمالية-تقول-إنها-اختبرت-نظام-أسلحة-نووية-تحت-الماء-1075219902.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الجنوبية, نووي, اسلحة نووية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, كوريا الجنوبية, نووي, اسلحة نووية
كيم جونغ أون يدعو لإنتاج مزيد من النووي لصنع أسلحة قوية "تفوق الخيال"
04:32 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 05:41 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على مشروع التسلح النووي للبلاد، ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة من أجل تعزيز ترسانتها النووية.
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، دعا الزعيم إلى بذل جهود لتوسيع إنتاج المواد النووية
المستخدمة في صنع الأسلحة ومواصلة إنتاج أسلحة نووية قوية في محاولة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الترسانة النووية.
وقال كيم جونغ أون: "يجب أن نكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي مكان، وهو الأمر الذي سيقودنا لتفادي استخدام الأسلحة النووية إلى الأبد"، وفقا
لوكالة "يونهاب".
عندما تتخذ القوة النووية القوية والمتفوقة التي تتجاوز الخيال موقفا هجوميا، يخافنا العدو ولا يجرؤ على المساس بسيادتنا الوطنية ونظامنا وشعبنا.
ولفت إلى أن "البلاد سارت في الطريق الشاق ولكن بعيد المنال لامتلاك الأسلحة النووية، والعدو الذي ستواجهه قوتنا النووية التي لها قوة ردع قوية، ليست أي دولة أو مجموعة محددة بل الحرب والتسلح النووي نفسه".
واختتم كيم أن "خط حزبنا في تعزيز القوات النووية يهدف إلى حماية سلامة البلاد في نهاية المطاف والسلام والاستقرار الإقليميين".