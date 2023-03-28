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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/لأول-مرة-القوات-الروسية-تسقط-قنبلة-ذكية-أمريكية-الصنع-في-أوكرانيا-1075238595.html
لأول مرة... القوات الروسية تسقط قنبلة "ذكية" أمريكية الصنع في أوكرانيا
لأول مرة... القوات الروسية تسقط قنبلة "ذكية" أمريكية الصنع في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T12:13+0000
2023-03-28T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع في تقرير يومي إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية عشر قذيفة من راجمات هيمارس وقذيفة موجهة من طرازGLSDB خلال النهار".ولأول مرة، أعلنت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بهذه القنابل في يناير/كانون الثاني من هذا العام. وهي تطوير مشترك بين "بوينغ" و"ساب" السويدية، التي زودتها بمحرك صاروخي وكيّفتها ليتم إطلاقها باستخدام راجمة "هيمارس". وأكدت "ساب" أن مدى مثل هذه الذخيرة الموجهة بدقة يتجاوز 150 كيلومترًا.أوضح الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن كييف بحاجة إلى "GLSDB" لنقل "هيمارس" بعيدًا عن خط المواجهة، حيث تصبح أهدافًا ضعيفة للجيش الروسي، لكن القوات المسلحة الروسية ستجد وسائل لتدميرها.وفي حديثه عن مزايا هذه القنابل، فضلا عن المدى الكبير، أشار الخبير إلى دقتها العالية في إصابة أهداف ثابتة بتكلفة أقل مقارنة بقذائف "هيمارس" المتوفرة في كييف، والتي تطلق على مسافة 80 كيلومترًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن "GLSDB" قادرة على القيام بمناورات صغيرة، وتغيير مسار الرحلة.كما أكد الخبير أن القوات المسلحة لم تصادف مثل هذه الذخيرة في ساحة المعركة من قبل، ولكن "أنظمة الدفاع الجوي لدينا، مثل تو-إم2 وبانتسير-إس1، قادرة على ضرب مثل هذه القنابل، بشرط ألا تناور بنشاط ".
https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-240-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1075238420.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لأول مرة... القوات الروسية تسقط قنبلة "ذكية" أمريكية الصنع في أوكرانيا

12:13 GMT 28.03.2023
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع في تقرير يومي إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية عشر قذيفة من راجمات هيمارس وقذيفة موجهة من طرازGLSDB خلال النهار".
ولأول مرة، أعلنت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بهذه القنابل في يناير/كانون الثاني من هذا العام. وهي تطوير مشترك بين "بوينغ" و"ساب" السويدية، التي زودتها بمحرك صاروخي وكيّفتها ليتم إطلاقها باستخدام راجمة "هيمارس". وأكدت "ساب" أن مدى مثل هذه الذخيرة الموجهة بدقة يتجاوز 150 كيلومترًا.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 240 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
11:57 GMT
أوضح الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن كييف بحاجة إلى "GLSDB" لنقل "هيمارس" بعيدًا عن خط المواجهة، حيث تصبح أهدافًا ضعيفة للجيش الروسي، لكن القوات المسلحة الروسية ستجد وسائل لتدميرها.
وفي حديثه عن مزايا هذه القنابل، فضلا عن المدى الكبير، أشار الخبير إلى دقتها العالية في إصابة أهداف ثابتة بتكلفة أقل مقارنة بقذائف "هيمارس" المتوفرة في كييف، والتي تطلق على مسافة 80 كيلومترًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن "GLSDB" قادرة على القيام بمناورات صغيرة، وتغيير مسار الرحلة.
كما أكد الخبير أن القوات المسلحة لم تصادف مثل هذه الذخيرة في ساحة المعركة من قبل، ولكن "أنظمة الدفاع الجوي لدينا، مثل تو-إم2 وبانتسير-إس1، قادرة على ضرب مثل هذه القنابل، بشرط ألا تناور بنشاط ".
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
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