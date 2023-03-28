https://sputnikarabic.ae/20230328/لأول-مرة-القوات-الروسية-تسقط-قنبلة-ذكية-أمريكية-الصنع-في-أوكرانيا-1075238595.html

لأول مرة... القوات الروسية تسقط قنبلة "ذكية" أمريكية الصنع في أوكرانيا

لأول مرة... القوات الروسية تسقط قنبلة "ذكية" أمريكية الصنع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T12:13+0000

2023-03-28T12:13+0000

2023-03-28T12:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت وزارة الدفاع في تقرير يومي إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية عشر قذيفة من راجمات هيمارس وقذيفة موجهة من طرازGLSDB خلال النهار".ولأول مرة، أعلنت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بهذه القنابل في يناير/كانون الثاني من هذا العام. وهي تطوير مشترك بين "بوينغ" و"ساب" السويدية، التي زودتها بمحرك صاروخي وكيّفتها ليتم إطلاقها باستخدام راجمة "هيمارس". وأكدت "ساب" أن مدى مثل هذه الذخيرة الموجهة بدقة يتجاوز 150 كيلومترًا.أوضح الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن كييف بحاجة إلى "GLSDB" لنقل "هيمارس" بعيدًا عن خط المواجهة، حيث تصبح أهدافًا ضعيفة للجيش الروسي، لكن القوات المسلحة الروسية ستجد وسائل لتدميرها.وفي حديثه عن مزايا هذه القنابل، فضلا عن المدى الكبير، أشار الخبير إلى دقتها العالية في إصابة أهداف ثابتة بتكلفة أقل مقارنة بقذائف "هيمارس" المتوفرة في كييف، والتي تطلق على مسافة 80 كيلومترًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن "GLSDB" قادرة على القيام بمناورات صغيرة، وتغيير مسار الرحلة.كما أكد الخبير أن القوات المسلحة لم تصادف مثل هذه الذخيرة في ساحة المعركة من قبل، ولكن "أنظمة الدفاع الجوي لدينا، مثل تو-إم2 وبانتسير-إس1، قادرة على ضرب مثل هذه القنابل، بشرط ألا تناور بنشاط ".

https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-240-عسكريا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1075238420.html

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