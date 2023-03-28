عربي
https://sputnikarabic.ae/20230328/لابيد-بعد-تجميد-إصلاح-القضاء-من-عملوا-مع-نتنياهو-يعرفون-أهمية-أن-يظلوا-يقظين-1075221880.html
لابيد بعد تجميد "إصلاح القضاء": من عملوا مع نتنياهو يعرفون أهمية أن يظلوا يقظين
لابيد بعد تجميد "إصلاح القضاء": من عملوا مع نتنياهو يعرفون أهمية أن يظلوا يقظين
قال رئيس المعار ضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن من عملوا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرفون أنه من المهم أن يبقوا يقظين، وذلك على خلفية تجميد الأخير خطة... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T06:35+0000
2023-03-28T06:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg
ومساء أمس الاثنين، وتحت ضغط شعبي واسع ولتلافي شلل يضرب مؤسسات الدولة والاقتصاد، جمّد نتنياهو تمرير تشريعات تخص خطة "إصلاح القضاء" في الكنيست، لحين إجراء حوار مع المعارضة، وسط تشكيك في نواياه.وقال لابيد صباح اليوم الثلاثاء، في تصريحات لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن بحاجة إلى توخي الحذر والتأكد من عدم قيام أحد بالمناورة وخداعنا".وفيما يتعلق بفريق حزبه "هناك مستقبل" الذي سيرسله للتفاوض مع نتنياهو لدى الرئيس إسحاق هرتسوغ، قال لابيد: "من سيقودون المحادثة هم النائبة بالكنيست أورنا باربيفاي وكارين الحرار، والمستشار القانوني للحزب عوديد غازيت ونعما شولتس، التي كانت المدير العام لديوان رئيس الوزراء".وكان نتنياهو قال في خطاب متلفز مساء الاثنين: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".لكن سياسيين ومراقبين شككوا في نوايا نتنياهو، وقالوا إنه لجأ إلى وقف التشريعات في ظل تزايد رقعة التظاهرات، واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بين جنود وضباط الاحتياط والتي وصلت أيضا إلى الخدمة النظامية، والشلل الذي أصاب البلاد، إثر إعلان نقابة العمال (الهستدروت) وقف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون لحين تراجع نتنياهو عن خطته، ملوحة بإضراب عام يتم بموجبه إغلاق المصانع والمتاجر الكبرى.وفي حين رحبت معظم فصائل المعارضة بتراجع نتنياهو عن القرار، لكن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" كان له رآي آخر.وقال ليبرمان في تغريدات على حسابه في "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء: "أعزائي مواطني إسرائيل، لا أريد أن أكون نذير أخبار سيئة، لكنني أعرف بيبي (نتنياهو) فعلاً. لا يمكنه خداعي وأنا أعلم ما الذي يحركه".وأضاف: "أدعو أصدقائي في المعارضة، لا تعيشوا في أوهام، يجب ألا تقعوا في الفخ وتسمحوا له بتفتيت أكثر الاحتجاجات صدقا على الإطلاق".ويقول المحتجون إن تشريعات الحكومة الخاصة بخطة إصلاح القضاء ستوجه ضربة قاصة للديمقراطية، حيث أنها ستحد من تأثير المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)على عملية اعتماد القوانين الأساسية، وتسمح لأعضاء الكنيست بالطعن في قراراتها، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة، بينما يقول نتنياهو إن الخطة لن تؤثر على الديمقراطية، تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
https://sputnikarabic.ae/20230327/الرئيس-الإسرائيلي-حان-الوقت-لبدء-حوار-جاد-لخفض-التوتر-وأدعو-الجميع-إلى-التحلي-بالمسؤولية-1075215798.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/-نتنياهو-قررت-تعليق-التصويت-على-التعديلات-القضائية-ولكن-لن-نتنازل-عنها-أبدا-1075212329.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ab8506cba4f7fc7df7db9b5366d885ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

لابيد بعد تجميد "إصلاح القضاء": من عملوا مع نتنياهو يعرفون أهمية أن يظلوا يقظين

06:35 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس المعار ضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن من عملوا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرفون أنه من المهم أن يبقوا يقظين، وذلك على خلفية تجميد الأخير خطة "إصلاح القضاء".
ومساء أمس الاثنين، وتحت ضغط شعبي واسع ولتلافي شلل يضرب مؤسسات الدولة والاقتصاد، جمّد نتنياهو تمرير تشريعات تخص خطة "إصلاح القضاء" في الكنيست، لحين إجراء حوار مع المعارضة، وسط تشكيك في نواياه.
وقال لابيد صباح اليوم الثلاثاء، في تصريحات لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن بحاجة إلى توخي الحذر والتأكد من عدم قيام أحد بالمناورة وخداعنا".
وأضاف: "أولئك الذين عملوا مع نتنياهو يعلمون أنه من المهم أن يظلوا يقظين".
وفيما يتعلق بفريق حزبه "هناك مستقبل" الذي سيرسله للتفاوض مع نتنياهو لدى الرئيس إسحاق هرتسوغ، قال لابيد: "من سيقودون المحادثة هم النائبة بالكنيست أورنا باربيفاي وكارين الحرار، والمستشار القانوني للحزب عوديد غازيت ونعما شولتس، التي كانت المدير العام لديوان رئيس الوزراء".
وكان نتنياهو قال في خطاب متلفز مساء الاثنين: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الرئيس الإسرائيلي: حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر وأدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية
أمس, 19:23 GMT
وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".
لكن سياسيين ومراقبين شككوا في نوايا نتنياهو، وقالوا إنه لجأ إلى وقف التشريعات في ظل تزايد رقعة التظاهرات، واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بين جنود وضباط الاحتياط والتي وصلت أيضا إلى الخدمة النظامية، والشلل الذي أصاب البلاد، إثر إعلان نقابة العمال (الهستدروت) وقف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون لحين تراجع نتنياهو عن خطته، ملوحة بإضراب عام يتم بموجبه إغلاق المصانع والمتاجر الكبرى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
نتنياهو: قررت تعليق التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا
أمس, 17:55 GMT
وفي حين رحبت معظم فصائل المعارضة بتراجع نتنياهو عن القرار، لكن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" كان له رآي آخر.
وقال ليبرمان في تغريدات على حسابه في "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء: "أعزائي مواطني إسرائيل، لا أريد أن أكون نذير أخبار سيئة، لكنني أعرف بيبي (نتنياهو) فعلاً. لا يمكنه خداعي وأنا أعلم ما الذي يحركه".
وأضاف: "أدعو أصدقائي في المعارضة، لا تعيشوا في أوهام، يجب ألا تقعوا في الفخ وتسمحوا له بتفتيت أكثر الاحتجاجات صدقا على الإطلاق".
ويقول المحتجون إن تشريعات الحكومة الخاصة بخطة إصلاح القضاء ستوجه ضربة قاصة للديمقراطية، حيث أنها ستحد من تأثير المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)على عملية اعتماد القوانين الأساسية، وتسمح لأعضاء الكنيست بالطعن في قراراتها، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة، بينما يقول نتنياهو إن الخطة لن تؤثر على الديمقراطية، تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала