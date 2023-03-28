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https://sputnikarabic.ae/20230328/محمد-صلاح-يسجل-ويصنع-هدفا-في-مباراة-مع-منتخب-بلاده-فيديو-1075244196.html
محمد صلاح يسجل ويصنع هدفا في مباراة مع منتخب بلاده... فيديو
محمد صلاح يسجل ويصنع هدفا في مباراة مع منتخب بلاده... فيديو
سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه الـ51 مع منتخب بلاده أثناء مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T14:27+0000
2023-03-28T14:27+0000
مجتمع
رياضة
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وقام محمد صلاح بتحقيق هدف التقدم الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 20 من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى للمرمى. وبدأ صلاح الهجمة بعد الجري بالكرة قبل أن يمررها لزميله في المننخب مصطفى محمد ليعيدها إليه من لمسة واحدة (وان تو).وسرعان ما استغل صلاح رد فعل زميله وأبدى سرعة بديهة في استغلال الموقف والبراعة بالتحكم في الكرة في لقطة ليست بغريبة عن "الملك المصري" كما تسميه جماهير الأنفيلد.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

محمد صلاح يسجل ويصنع هدفا في مباراة مع منتخب بلاده... فيديو

14:27 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISاللاعب المصري الدولي، محمد صلاح
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه الـ51 مع منتخب بلاده أثناء مباراته أمام مضيفه منتخب مالاوي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.
وقام محمد صلاح بتحقيق هدف التقدم الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 20 من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى للمرمى.
وبدأ صلاح الهجمة بعد الجري بالكرة قبل أن يمررها لزميله في المننخب مصطفى محمد ليعيدها إليه من لمسة واحدة (وان تو).
وسرعان ما استغل صلاح رد فعل زميله وأبدى سرعة بديهة في استغلال الموقف والبراعة بالتحكم في الكرة في لقطة ليست بغريبة عن "الملك المصري" كما تسميه جماهير الأنفيلد.
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