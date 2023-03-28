https://sputnikarabic.ae/20230328/مركبة-فضائية-روسية-متضررة-تستهل-رحلة-العودة-إلى-الأرض-1075235698.html
مشاهد مباشرة.. وصول المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" المتضررة إلى الأرض
مشاهد مباشرة.. وصول المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" المتضررة إلى الأرض
بدأت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" ذات المبرد التالف، رحلة العودة من المدار إلى الأرض في الوضع غير المأهول في الهبوط. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T11:27+0000
2023-03-28T11:27+0000
2023-03-28T11:52+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" من مركز التحكم في المهمة، حيث يتم بث عملية الهبوط عن تشغيل نظام الفرملة للمركبة.وسيتم الهبوط في حوالي الساعة 14.45 بتوقيت موسكو في المنطقة الواقعة جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية.وحدد خبراء في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في 19 كانون الثاني/ ديسمبر، الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بمقصورة أجهزة "سويوز إم إس 22".وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": "تم تحديد الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بجسم حجرة تجميع الأدوات على المركبة الفضائية. ويقع الضرر على مشعاع نظام التبريد بالقرب من وحدة تسجيل الوصول للبطارية الشمسية".وأوضح أن "الضرر تم تحديد موقعه بناءً على دراسة الصور والفيديوهات التي أرسلها طاقم محطة الفضاء الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20221219/وكالة-الفضاء-الروسية-تعلن-استعدادها-لصناعة-بديل-لحجرة-سويوز-1071360756.html
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روسيا
مشاهد مباشرة.. وصول المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" المتضررة إلى الأرض
11:27 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
بدأت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" ذات المبرد التالف، رحلة العودة من المدار إلى الأرض في الوضع غير المأهول في الهبوط.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" من مركز التحكم في المهمة، حيث يتم بث عملية الهبوط عن تشغيل نظام الفرملة للمركبة.
وفي غضون بضع دقائق، ستنقسم المركبة إلى مقصورات، وستدخل مركبة الهبوط دون طاقمها إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض.
وسيتم الهبوط في حوالي الساعة 14.45 بتوقيت موسكو في المنطقة الواقعة جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية.
19 ديسمبر 2022, 13:15 GMT
ومن المتوقع أن تعيد "سويوز إم إس 22" 218 كغم من العينات إلى الأرض، بما في ذلك نتائج التجارب العلمية ومعدات المحطة للتحليل أو إعادة الاستخدام.
وحدد خبراء في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في 19 كانون الثاني/ ديسمبر، الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بمقصورة أجهزة "سويوز إم إس 22".
وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك":
"تم تحديد الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بجسم حجرة تجميع الأدوات على المركبة الفضائية. ويقع الضرر على مشعاع نظام التبريد بالقرب من وحدة تسجيل الوصول للبطارية الشمسية".
وأوضح أن "الضرر تم تحديد موقعه بناءً على دراسة الصور والفيديوهات التي أرسلها طاقم محطة الفضاء الدولية".